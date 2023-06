Ukrainsk lastbilchauffør skal være i fængsel i 40 dage

Onsdag 21. juni 2023 kl: 10:01

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Da dommeren lod hammeren falde, kunne den 36-årige lastbilchauffør se frem til at skulle tilbringe de næste 40 dage i fængsel - og efterfølgende udvist med et indrejseforbud i Danmark de næste seks år - og seks års frakendelse af førerretten - på baggrund af to tilfælde af spirituskørsel.Det oplyser Sydøstjyllands Politi på twitter. Politiet oplyser ikke noget om beslaglæggelsen af den polske lastbil, som den ukrainske chauffør kørte i.