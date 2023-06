Sikkerhedsliste har danske skibe på toppen for tredie år i træk

Tirsdag 20. juni 2023 kl: 15:08

Af: Redaktionen

På kontrollerne kan alt fra redningsbåde til flugtveje, søfolkenes certifikater og skibets konstruktion blive tjekket, og det er vigtige forhold som disse, at skibe under dansk flag er de bedste.









- Det vidner om, at vi har nogle rederier, som tager det meget seriøst, at der er styr på tingene ombord. Det understreger en ordentlighed, som altid har præget dansk skibsfart, og det er med til at give dansk flag en høj anerkendelse ude i verden, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.









Ved kontrol bliver resultaterne holdt op mod IMOs regelsæt og ved for mange fejl og mangler, kan skibet i værste fald blive tilbageholdt.









Havnestatskontrollen anvender en risikobaseret tilgang, hvor flagstater som ofte har mange fejl, blive kontrolleret hyppigere end andre. Derfor er der en ekstra gevinst ved at have styr på sikkerhedsparametre ombord.









- Når dansk flag er kendt som et kvalitetsflag betyder det, at vi sjældnere bliver udtaget til kontrol, og at kontrollen ofte foregår hurtigere. Den fordel har de danske rederier givet sig selv ved at være seriøse med alt fra øvelser ombord til uddannelse af besætningerne, siger Anne H. Steffensen.









Søfartsstyrelsen, som udfører havnestatskontrol herhjemme på skibe på udenlandsk flag, har også en andel af æren for, at dansk flag topper listen.









- Der er en rigtig god dialog mellem Søfartsstyrelsen og rederierne om, hvordan man sikrer sig at leve op til de mange krav fra IMO. De er gode til at guide i tvivlsspørgsmål, fremhæver Anne H. Steffensen.

