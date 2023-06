Fisk kom flyvende til Aalborg

Tirsdag 20. juni 2023 kl: 15:06

Frisk fisk og skaldyr til hele verden

Af: Redaktionen Hos Aalborg Lufthavn fremhæver man dagens fisketransport med fly som en begyndelse på at indfri lufthavnens fragtambitionerne. Håndteringen af dagens "fangst" skete i samarbejde med blandt andet Blue Water Shipping og Venmark Fisk A/S.- Der ligger et kæmpe benarbejde i at få skabt et fundament for fragt ind og ud af Aalborg Lufthavn, som inkluderer alt fra fødevarer til E-commerce, men der er ingen tvivl om, at vi finder det største potentiale i den nordjyske fiskeindustri, der importerer og eksporterer mange tusind ton fisk om året til hele verden, siger lufthavnens vice- og driftsdirektør Kim Bermann og fortsætter:- Vi har været ude at snakke med 60 forskellige fiskevirksomheder, hvoraf en stor del af dem har vist interesse i fragtmulighederne til og fra lufthavnen. En af de større aktører er Venmark Fisk, der nu i dag får deres første sending hjem. At få bekræftet det potentiale, vi vidste var der, er helt fantastisk og giver bare nyt brændstof til fragtambitionerne i Aalborg Lufthavn.Da Play-flyet fra Keflavik landende klokken 11.30 tirsdag, blev der hurtigt gjort klar til at få de 750 kg fisk læsset af til levering til engrosvirksomheden Venmark Fisk A/S. Derfra skulle de videre ud til fiskehandlere, supermarkeder og restauranter i og udenfor Danmark.





- Udviklingen af fragtpotentialet i Aalborg Lufthavn skaber store muligheder, ikke bare for os, men også for vores kollegaer i fiskebranchen. At lufthavnen nu kan tilbyde at få frisk seafood ind fra hele verden samtidig med, at der bliver mulighed for at sende fine fisk og skaldyr fra Nordsøen hurtigere og nemmere fra Nordjylland ud i verden, er intet mindre end fantastisk. Jeg håber, at mine kollegaer i branchen vil støtte op om dette initiativ, så vi kan få glæde af de muligheder, det skaber fremadrettet, siger direktør for Venmark Fisk A/S Claus Ibsen.





Et stærkt samarbejde skaber muligheder

Foruden tæt kontakt med fiskeindustrien, er Aalborg Lufthavn i samarbejde med speditører hos Blue Water Shipping også langt i fragtmulighederne for blandt andet E-commerce. Ambitionerne er, at fragt bliver en naturlig del af nuværende direkte ruter og fremtidige, hvor hver rute skaber nogle særlige fragtmuligheder.





- Som speditør ser Blue Water Shipping et stort potentiale i at få fisk og andet cargo ind fra Nordatlanten, hvor der er mange nordjyske virksomheder, der har ventet på de rette muligheder for cargotransport med fly. Det er der nu blevet skabt i Aalborg Lufthavn, og det udvikler sig for hver dag – også i takt med, at nye ruter kommer til, som for eksempel PLAY til og fra Island, der har løftet cargopotentialet betydeligt tværs over Atlanten. Vi ser frem til det videre samarbejde med lufthavnen på dette område, siger General Manager hos Blue Water Shipping Ole Bøgh Ulriksen.









Lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen, vice- og driftsdirektør Kim Bermann og direktør for Venmark Fisk A/S, Claus Ibsen.

