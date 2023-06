Brancheorganisation på transportområdet har fået ny formand

Tirsdag 20. juni 2023 kl: 09:52

DI Transports bestyrelse ser efter generalforsamlingen 12. juni 2023 således ud:

Jørn Skov, Danske Fragtmænd A/S

Jess Abildskou, Abildskou A/S,

Jan Hessellund, Billund Lufthavn A/S

Lars Wigelstorp Andersen, SAS A/S

Henrik Carstensen, Grenaa Havn A/S

Oliver Gesche, DB Cargo Scandinavian A/S

Jens Boe Jacobsen, Arriva Danmark A/S

Jesper Nørgaard, J. Nørgaard Petersen A/S

Anne Kathrine Steenbjerge, Ancotrans A/S

Simon C. Bergulf, Mærsk A/S,

Søren Nørgaard Thomsen, Blue Water Shipping

Astrid Donnerborg, Aarhus-Horsens Taxa

Gustav Jakobsen, Schultz Shipping A/S

Lars Saltoft Kristoffersen, DSV Transport A/S

Henrik Ringskær, SPF-Danmark A/S

Peter Therkelsen, H.P. Therkelsen A/S

Jens Visholm, DSB

Ib Gregers Boers, DitoBus Linjetrafik A/S

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen DI Transport afholdt i sidste uge generalforsamling i Industriens Hus. På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Jørn Skov, der er administrerende direktør i Danske Fragtmænd A/S, valgt som ny formand for DI Transport. Han afløser Jess Abildskou, der er administrerende direktør i Abildskou A/S, der efter eget ønske havde valgt at nedlægge sit formandshverv, men fortsætter i bestyrelsen- Transportbranchen er blandt de brancher, hvor den internationale konkurrence er allerhårdest. Derfor er der brug for ordentlige og gode rammevilkår, så branchen også kan være konkurrencedygtig i fremtiden. Det arbejde ser jeg frem til i tæt samarbejde og dialog med medlemmerne, så vi også i fremtiden kan drive gode transportforretninger og skabe arbejdspladser i Danmark, siger den nyvalgte formand for DI Transport, Jørn Skov.I forbindelse med generalforsamlingen blev der i alt valgt tre nye medlemmer til bestyrelsen. De nye medlemmer er foruden Jørn Skov, Simon C. Bergulf fra Group Repr. Europe Public and Regulatory Affairs, Mærsk A/S og Søren Nørgaard Thomsen, CEO Blue Water Shipping.