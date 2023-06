Transportkorridor mellem Danmark og England skal være klimaneutral om syv år

TRANSPORTKØBERE OG TRANSPORTØRER:

Tirsdag 20. juni 2023 kl: 09:40

Af: Redaktionen Basis for målet om en klimaneutral transportkorridor er, at Arla og Danish Crown på årsplan eksporterer store mængder fødevarer via havnen i Esbjerg til havnen i Immingham i Storbritannien og derfra videre ud på det britiske marked. Transporten af de store mængder fødevarer bidrager med en væsentlig del af varernes samlede CO2-aftryk.





- Hele landbrugssektoren gennemgår en historisk forandring i disse år, og både Arla og Danish Crown har forpligtet sig til at blive klimaneutrale i 2050. Det når vi kun med fælles løsninger, og den ånd deler vi med DFDS og DSV. Sammen vil vi gerne udforske og udvikle de muligheder, vi allerede har i dag, frem for blot at vente på teknologier, siger Bo Svane, der er logistikdirektør i Arla.





Omfanget af partnerskabets transportkorridor vil løbende blive udbygget i takt med, at brugen af elektriske lastbiler, eldrevet køletransport og udvikling af grønnere brændstoffer til shipping bliver testet, indfaset og skaleret, så Arla's og Danish Crown's produkter senest i 2030 kan transporteres klimaneutralt ved hjælp af nye teknologier.





- Partnerskabet om korridoren passer perfekt ind i vores ambition om at gå forrest i den grønne omstilling af fødevaresektoren. Til efteråret åbner vi en ny fabrik i England, og med korridoren vil vi senest i 2030 kunne tilbyde vores britiske kunder fødevareprodukter, der er transporteret klimaneutralt hele vejen fra de danske gårde til de britiske supermarkeder, siger Lars Feldskou, der er koncernindkøbsdirektør i Danish Crown.





Infrastruktur er afgørende

De fire virksomheder har i over et år arbejdet på at udvikle transportkorridoren, og de er nu klar med en række pilotprojekter. Konkret vil Danish Crown teste brugen af elektriske lastbiler til afhentning af grise, mens DFDS og DSV vil pilotteste brugen af elektriske lastbiler og køletrailere til transport af mejeri- og kødprodukter til Esbjerg og derefter til distribution i Storbritannien. En fragtrute, som både DFDS og DSV har mange års erfaring med, og som de deler ambitionen om at gøre bedre og mindre klimabelastende.





- Vi er glade for at være en af fire store virksomheder, der arbejder sammen i dette projekt, hvor vi ikke kun promoverer, men faktisk begynder at eksekvere på den grønne omstilling. Vi har brug for samarbejde på tværs af værdikæden for at løse klimakrisen, siger Anders Michael Christensen, der er Vice President hos DFDS Logistics.





De første ladestandere til el-lastbiler er etablereret et par steder i Danmark, men der er brug for at etablere langt flere med ladekraft nok til at håndtere tung trafik - blandt andet på havnen i Esbjerg og på Danish Crown's og Arla's afdelinger i Danmark.





- En klimaneutral transportkorridor kræver, at både virksomhederne og det politiske system har fuldt fokus på at få udbygget infrastrukturen. Vi kommer ikke til at løse klimakrisen med et snuptag, og netop derfor tror vi på, at samarbejde på tværs af sektorer, som det vi nu iværksætter, er afgørende, siger Morten Kjærgaard, der er Vice President hos DSV Road.





Virksomhederne bag ambitionen om den klimaneutrale fødevarekorridor vil fra 2024 indsamle data, så man kan måle klimaeffekterne af partnerskabet.





