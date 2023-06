Passager greb fat i armen på chaufføren

Mandag 19. juni 2023 kl: 15:28

Af: Redaktionen

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at chaufføren skyndte sig at køre fra stedet, og at politiet vil forsøge at identificere overfaldsmanden.





© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.