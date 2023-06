Unge var truende over for buschauffør

Mandag 19. juni 2023 kl: 15:28

Af: Redaktionen

En politipatrulje fik kontakt med den 50-årige chauffør, der fortalte, at der var tale om nogle unge mennesker uden billet, som var begyndt at filme ham, hvilket havde virket intimiderende. Politifolkene fik fat på to unge mænd på 19 år, der blev vejledt om god opførsel og fik besked på at slette videoen igen.

