Økonomiske udfordringer har sat spor i nye køreplaner

Mandag 19. juni 2023 kl: 16:00

Nogle kunder vil opleve færre afgange og nedlagte ruter

Et kort uddrag for Silkeborg og Herning:



Silkeborg:

Af: Redaktionen Hvert år skifter Midttrafik's busser og letbane køreplaner den sidste søndag i juni. Sådan er det også i pr, hvor skiftedagen er 25. juni. Mange ruter vil i første omgang skifte til sommerkøreplaner, inden den nye normalplan træder i kraft 6. august.Inflation og højere udgifter til brændstof har tvunget Region Midtjylland og flere kommuner til at gennemføre besparelser i bustrafikken for at skabe bedre balance i budgettet for 2023 og fremadrettet.Besparelserne vil især ramme de blå busser, der bliver finansieret af Region Midtjylland, bredt på tværs af regionen. Men også lokalruter og bybusser i nogle kommuner bliver ramt - blandt andet i Silkeborg, Herning og Viborg.Midttrafik har tilpasset køreplanerne inden for den økonomiske ramme og med henblik på, at færrest mulige kunder bliver berørt af besparelserne.De væsentligste ændringer er beskrevet på midttrafik.dk

Der bliver færre afgange aften, weekend og på skolefridage på en lang række bybuslinjer. Enkelte bybuslinjer vil også have færre afgange i dagtimerne på skoledage. Bybuslinje 12 til det nordlige industriområde ved Kejlstrupvej og Tietgensvej bliver nedlagt. Kunderne skal i stedet med linje 8, der kører forbi industriområdet morgen og eftermiddag.





Herning:

Flere af bybuslinjerne får færre afgange og vil kun køre en gang i timen på tidspunkter og steder, hvor der ikke er så mange kunder fx aften og weekend. De nye køreplaner tager også højde for, at kunderne kan benytte andre busruter eller tog, fx i Hammerum og Snejbjerg.





To nye bybuslinjer – linje 10 og linje 11 – vil køre mellem Snejbjerg- Gødstrup og Tjørring-Gødstrup.











Ny trafikplan i Horsens:

En ny kollektiv trafikplan med ny rutestruktur og køreplaner træder i kraft til køreplanskiftet 25. juni. Trafikplanen bygger på ønsket om i højere grad at sammentænke by-, lokal- og regionalbusser. Rutenettet er baseret på en markedsorienteret tilgang, hvor de enkelte buslinjer og busruter kører dér, hvor der er størst passagerpotentiale. Kunderne vil møde de største ændringer i Horsens by.





Interesserede kan finde de nye køreplaner her:



Interesserede kan læse om de væsentligste ændringer her:





















