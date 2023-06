Entreprenører fundet til sidste etape af kommende trafikknudepunkt i Hovedstaden

Mandag 19. juni 2023 kl: 15:02

Af: Redaktionen

Arbejdet med at ombygge Ny Ellebjerg til København Syd er gået i gang, og Metroselskabet har nu valgt den entreprenør, der skal etablere de nye perroner langs Øresundsbanen samt en gangtunnel under selve banen, så passagerer kan komme til og fra det underjordiske omstigningsområde, der kommer til at forbinde transportmulighederne på København Syd.









Vinder af kontrakten blev et konsortium bestående af Aarsleff Rail A/S og Per Aarsleff A/S, der allerede er involveret i arbejdet med selve omstigningsområdet på København Syd, der står klar i 2024. De nye Øresundsperroner og gangtunnel forventes at stå klar i 2025, så der skabes en mere direkte forbindelse mellem de forskellige landsdele og Københavns Lufthavn samt Øresundsregionen.









Direktør i Metroselskabet, Erik Skotting, peger på, at når Øresundsperronerne er klar til brug, vil de medvirke til, at København Syd kan blive blandt landets største stationer og indtager sin rolle som et vigtigt trafikknudepunkt for regionen og hele landet.









Hos Aarsleff Rail A/S og Per Aarsleff A/S betegner administrerende direktør i Aarsleff Rail, Thomas Mollerup, projektet som vigtigt, da det indeholder en lang række discipliner, Aarsleff Rail A/S og Per Aarsleff A/S har ekspertise indenfor - eksempelvis spor, fundering, konstruktioner og logistik.









- Med Øresundsperronerne får vi mulighed for at binde en sløjfe på den pakke af projekter, som vi har udført i Ny Ellebjerg-området for Metroselskabet, og vi ser frem til at bygge sidste etape og fortsætte det gode samarbejde, siger Thomas Mollerup.









Fakta om København Syd som nyt trafikknudepunkt:

I 2024 får Danmark et nyt trafikknudepunkt. På det tidspunkt har Ny Ellebjerg skiftet navn til København Syd, og stationen bliver et nyt regionalt og nationalt trafikknudepunkt med Metroen, tre S-togslinjer, regional- og fjerntog fra Fyn, Jylland og det øvrige Sjælland samt mulighed for internationale tog fra Tyskland og Sverige

København Syd kommer til at aflaste København H, der i dag har for meget trafik og ikke kapacitet til det voksende passagertal. København Syd bliver derfor en ny port ind og ud af byen

Selve omstigningsområdet, der skaber forbindelse mellem Metroen, S-tog, Køge Bugt-banen og København-Ringsted, åbner i 2024, mens den nye Øresundsperron åbner i 2025. København Syd vil blive blandt Danmarks største stationer, hvor passagerer dagligt kan stige af eller på et tog over 30.000 gange

Samtidig med, at det underjordiske omstigningsområde på København Syd åbner i 2024, åbner forlængelsen af metrolinjen M4, der kommer til at gå fra Orientkaj i Nordhavn over Indre By, til Sydhavnen og til Valby, der med København Syd får sin første metrostation. M4 deler undervejs stationer og spor med M3 Cityringen, så passagerer kan skifte til andre metrolinjer og transportmuligheder undervejs

