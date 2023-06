Passager får flere tog på Hornbæk- og Gribskovbanen i sommerferien

Mandag 19. juni 2023 kl: 13:26

Af: Redaktionen Forsøget med flere lørdagsafgange er et resultat af tidligere års erfaringer, som har vist, at kundegrundlaget på de to strækninger vokser betragteligt i sommer-weekenderne.



- Sommerhus- og strandgæster samt danske og udenlandske turister strømmer i stor stil til de nordsjællandske feriebyer i sommerhalvåret, og det kan vi mærke på de to strækninger. Oven i det afholdes der en del større arrangementer som Musik i Lejet, Hornbæk Havnefest og New Note-festivalen i Hillerød. De, og andre arrangementer, tiltrækker endnu flere rejsende fra et stort område i weekenderne, og derfor giver det god mening, at vi om lørdagen forsøger med flere afgange end normalt, siger Mie Rajcic, der er driftsdirektør i Lokaltog.





Beslutningen om flere lørdags-afgange på de to strækninger er godkendt af Region Hovedstaden, og Mie Rajcic glæder sig til, at Lokaltog i løbet af sommeren skal transportere en masse glade kunder ud til oplevelser i sommerlandet.





- De ekstra afgange kommer til at give os bedre mulighed for at betjene kunderne på en måde, så de får en god rejseoplevelse. Der er for eksempel ekstra mange kunder, der gerne vil have cyklen med i toget om sommeren, og det ønske kan vi bedre imødekomme, når vi har flere afgange, siger hun.





Sådan kører de ekstra tog på Gribskovbanen og Hornbækbanen i skolernes sommerferie



Den eksisterende køreplan ændres ikke, men på lørdage fra og med 24. juni og til og med 5. august, indsættes der ekstra tog, så der i dagtimerne køres med halvtimes drift mellem Hillerød og Gilleleje samt Gilleleje og Helsingør.



Gribskovbanen mellem Hillerød og Gilleleje

Første ekstratog kører:

Fra Hillerød 10:48 mod Gilleleje

Fra Gilleleje 12:04 mod Hillerød Sidste ekstratog kører:

Fra Hillerød 16:48 mod Gilleleje

Fra Gilleleje 18:04 mod Hillerød



Hornbækbanen mellem Helsingør og Gilleleje

Første ekstratog kører:

Fra Helsingør 11:14 mod Gilleleje

Fra Gilleleje 11:20 mod Helsingør Sidste ekstratog kører:

Fra Helsingør 17:14 mod Gilleleje

Fra Gilleleje 17:20 mod Helsingør

Interesserede kan finde den komplette køreplan på www.lokaltog.dk - klik her







Særligt om sommeren er der mange, der gerne vil have cyklen med i toget. Hos Lokaltog er det gratis, men man skal være opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser til rådighed.



I togene på Gribskovbanen og Hornbækbanen er der maksimalt plads til 10 almindelige tohjulede cykler eller elcykler.



Tandemcykler, varecykler, christianiacykler, cykelanhængere eller andre specialcykler kan ikke medbringes i toget.



Cyklerne skal af hensyn til sikkerheden altid placeres i de afmærkede områder, som er markeret i toget. I sidste ende er det togets personale, der afgør, om der er plads til ens cykel.









© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.