Ukrainske søfolk har udsigt til at få en overenskomst med danske rederier

Mandag 19. juni 2023 kl: 12:41

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Organisationen, Danske Rederier, fremhæver, at det på trods af krig og ustabilitet i Ukraine er lykkes at holde et stort antal ukrainske søfarende beskæftiget i den internationale handelsflåde. Omkring et par hundrede af dem er ansat på danskflagede skibe, og de kan med det underskrevne forståelsespapir på bordet se frem til for første gang at få en egentlig overenskomst.Forståelsespapiret blev underskrevet på et møde mellem Danske Rederier og den ukrainske fagforening Marine Transport Workers’ Trade Union of Ukraine (MTWTU). Forståelsespapiret ”Memorandum of Understanding” afspejler den enighed, der er opnået om rammerne for en kommende DIS-overenskomst, der skal gælde for ukrainske søfarende.- Vi har haft nogle gode og konstruktive møder med den ukrainske fagforening, og vi er enige om, at vi skal forsøge at blive enige om en overenskomst, og vi er på forhånd enige om de overordnede rammer. Jeg tror, at vi kan lande en aftale, som gælder for de ukrainske søfolk fra 1. oktober 2023, siger Anne W. Trolle, der er direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier.Hidtil har kun udenlandske søfarende fra Filippinerne og Indien været omfattet af DIS-overenskomster. Overenskomsten for de ukrainske søfolk vil indholdsmæssigt på den ene side ligge meget tæt op ad de overenskomster for udenlandske søfarende, som findes i dag, men på den anden side med en fleksibilitet, der tillader, at de individuelle vilkår, som de ukrainske søfarende hidtil har været ansat på, kan videreføres indenfor overenskomstens rammer.- Ukrainere er dygtige søfolk, og selvom de ikke udgør vores største gruppe af udenlandske ansatte på danskflagede skibe, så er jeg glad for, at det ser ud til at lykkes at lave en overenskomst med dem. Rederierne har brug for kvalificeret arbejdskraft og en overenskomst med ukrainerne giver ro om, hvilke forhold, som gælder for dem, siger Anne W. Trolle.