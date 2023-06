Nummer tre ud af tre var med kran

Mandag 19. juni 2023 kl: 12:24

Af: Redaktionen Den seneste opbygning er baseret på en tre-akslet Scania L360 B6X2x4-chassis, hvor førerhuset er ekstra lavt placeret, og hvor højre dør har en ekstra rude for at forbedre arbejdsforholdene, udsynet og trafiksikkerheden.På chassiset har Sawo's opbyggere i Støvring monteret en Hiab X-HiPro 192 E-4 XSD-kran og et Multilift Ultima 18SL-kroghejs.Den frontmonterede Hiab-kran i 19 tm-klassen har fire hydrauliske udskud og Hiab's kontrolsystem XSDrive med seks manøvrehåndtag. Ved kranen er der monteret en platform med stige.Ultima-kroghejset er lavtbygget med en tip- og optrækskapacitet på 18 ton.Med opbygningen følger en Sawo-flasketømmer til tømning af flaskecontainere og molokker. Flasketømmeren betjenes over kranens grab/rotor-funktion og er monteret indvendigt i kranarmen.De to andre opbygninger, der er leveret til Nordværk I/S, var opbygget med Multilift Ultima 22SL-kroghejs monteret på fire-akslede Scania P500 B8x2/6-chassiser udstyret med frontkonsol med stige, gangbro og hydrauliktank og ventil indbygget i konsollet. Det gav mere friplads på siderne af chassiserne, hvor der så blev plads til to værktøjsskabe i venstre side.Udover standard betjeningshåndtag er kroghejsene leveret med mini-radio med otte knapper. Alle tre opbygninger er leveret fabrikslakeret og har centralsmøreanlæg for nemmere vedligehold.Sawo har leveret opbygningerne som en del af et vundet udbud til Nordværk I/S.Bag Nordværk I/S, der blev etableret i 2022, står de seks ejerkommuner, Aalborg, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord og Rebild kommuner, som dækker det vestlige Vendsyssel og en del af det østlige Himmerland.





