Partnerskab skal styrke erhvervshavnes grønne vækst

Mandag 19. juni 2023 kl: 11:55

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Erhvervsminister Morten Bødskov (S) besøger mandag Odense Havn for at deltage i drøftelser om udviklingen af havvind. Erhvervsministeren er inviteret til Odense af en borgmesterkreds bestående af borgmestrene fra Aalborg, Odense, Aabenraa, Lolland og Bornholm. Formålet med at invitere Morten Bødskov til Odense er blandt andet at diskutere ambitioner og omstillingsbehov vedrørende investeringer i havvind samt forventningerne til partnerskabet for udvikling af danske erhvervshavne.Under besøget vil parterne desuden drøfte de igangværende initiativer og planer for at understøtte Odense Havns udvikling. Et af disse initiativer er etableringen af et test- og udviklingscenter for store konstruktioner (LSP) på Odense Havn. Målet er, at LSP bliver den centrale kerneinfrastruktur i forhold til at levere ny teknologi til avanceret produktion, så Danmark kan fastholde og udbygge styrkepositioner - eksempelvis inden for vind- og værftsindustrien.- Odense Havn er en afgørende spiller for udviklingen af havvindprojekter, og jeg er ser frem til at deltage i dagens drøftelser. Med havnepartnerskabet tager vi første skridt i at belyse, hvilke barrierer vi skal finde løsninger på for at fremme havneerhvervenes vækstmuligheder med udgangspunkt i kommercielle investeringer, siger erhvervsminister Morten Bødskov og fortsætter:- Nu afventer vi partnerskabets anbefalinger, inden vi vurderer, hvordan omstillingerne af danske erhvervshavne konkret skal understøttes. I mellemtiden kan Odense Havn glæde sig til, at det fynske erhvervsfyrtårn frem mod 2025 vil etablere et test- og udviklingscenter, som vil styrke havnens grønne vækstpotentiale.