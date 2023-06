Finsk flyselskab øger antallet af afgange fra sydjysk lufthavn

Mandag 19. juni 2023 kl: 10:00





Flyvetiden på ruten mellem Billund og Helsinki er 1 time og 55 minutter, og Finnair betjener ruten med fly af typen Airbus A319. Fra Helsinki er der forbindelser videre til asiatiske destinationer som Tokyo, Seoul og Dehli samt destinationer i Nordamerika som Los Angeles, New York og Seattle.





Opdateringen af ruteplanen sker for at imødekomme øget efterspørgsel på flyvninger mellem Helsinki og destinationer i Skandinavien og Centraleuropa.





Om Finnair:

Finnair er et netværksflyselskab, der har specialiseret sig i at forbinde passager- og fragttrafik mellem Asien, Nordamerika og Europa

Finnair er et af verdens ældste flyselskaber i drift, og flyselskabet fejrer sit hundredårsjubilæum i 2023.

Finnair har til hensigt at reducere sine nettoemissioner med 50 procent inden udgangen af 2025 fra 2019-basislinjen og opnå CO2-neutralitet senest ved udgangen af 2045

Flyvetiden på ruten mellem Billund og Helsinki er 1 time og 55 minutter, og Finnair betjener ruten med fly af typen Airbus A319. Fra Helsinki er der forbindelser videre til asiatiske destinationer som Tokyo, Seoul og Dehli samt destinationer i Nordamerika som Los Angeles, New York og Seattle.Opdateringen af ruteplanen sker for at imødekomme øget efterspørgsel på flyvninger mellem Helsinki og destinationer i Skandinavien og Centraleuropa.

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Flyselskabet Finnair har opdateret sin ruteplan for perioden mellem den 31. marts 2024 frem til den 26. oktober 2024. Som en del af ændringerne i flyplanen kommer flyselskabet til at flyve på ruten mellem Billund og Helsinki hele sommersæsonen næste år frem for kun i højsæsonen i juni, juli og august. Finnair øger også antallet af ugentlige afgange på ruten fra fem til syv afgange.