Cykelprojekter får 154 millioner kroner i støtte fra Staten

Fredag 16. juni 2023 kl: 21:00

Af: Redaktionen

De 154 millioner kroner er en del af cykelpuljen på samlet tre milliarder kroner under Infrastrukturplan 2035, og det er forligskredsen bag aftalen, der nu har sagt ja til at udmønte det trecifrede millionbeløb.









Pengene kan deles op i fire typer af projekter:

Cykelstier ved statsvejene

Tilskud til kommunale cykelstier

Videns- og innovationsprojekter, der skal fremme cyklisme i kommunerne

Penge til støtte til ansøgningsprocessen for mindre kommuner





Dette års puljemidler til statsvejene går til fire projekter rundt om i Danmark, der går på anlæg af cykelstier eller trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Her er der afsat sammenlagt 83,1 millioner kroner til projekterne, der tager mellem to og fire år at anlægge.









De kommunale puljemidler går til at støtte projekter i kommunerne med 40 til 50 procent af anlægsudgifterne afhængigt af projekttypen. Projekter kan dermed som udgangspunkt få dækket 40 procent af udgifterne fra staten, med mindre der er tale om projekter, der forbedrer trafiksikkerheden for cyklister på skoleveje eller tværkommunale projekter, hvor der i så fald kan tildeles op til 50 procent af anlægsudgifterne. Der er en samlet pulje på 65,34 millioner kroner til projekterne, der er indstillet af Vejdirektoratet.









5,25 millioner kroner går til videns- og innovationsprojekter, der eksempelvis kan fremme cykling, gøre cykling mere sikkert eller forbedre cyklernes trafikale muligheder. Her kan både kommuner, institutioner og organisationer søge om midler.









Endelig er der en pulje på en 700.000 kroner til mindre danske kommuner, der har begrænsede ressourcer og/eller erfaringer på cykelområdet, og derfor har svært ved at komme igennem med ansøgninger til puljen. Midlerne udmøntes til kommuner med under 25.000 indbyggere, så de kan søge hjælp hos en kvalificeret rådgiver til ansøgning om midler fra cykelpuljen i 2024.













her: Interesserede kan se de støttede cykelprojekter





Interesserede kan se et resumé af indstillede ansøgninger af kommunale anlægsprojekter her:

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.