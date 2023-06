Havn med svenske forbindelse nåede et rekordresultat sidste år

Fredag 16. juni 2023 kl: 16:00

Af: Redaktionen Frederikshavn Havn kunne efter 2022 notere en omsætningensfremgang på 46 procent og en fremgang i bruttofortjenesten på 66 procent i forhold til 2021 - og endelig en fremgang i driftsresultatet efter afskrivninger på 207 procent i forhold til 2021. Afskrivningerne er i samme periode steget med 160 procent, Havnens bestyrelse betegner resultatet som meget tilfredsstillende.- Vi noterer med tilfredshed, at vi nu ser resultatet af de nye aktiviteter, som primært udvidelsen af Frederikshavn Havn i to etaper har medført, siger bestyrelsesformand Bo Uggerhøj og peger på, at omsætningen har fulgt forventningerne på trods af, at havnen endnu ikke har realiseret den omsætning, som Stena Oil's bunkerterminal vil medføre.- Udover fremgangen i omsætning og bruttoresultat, noterer vi med stor glæde, at de nye aktiviteter foreløbig har skabt over 400 arbejdspladser hos virksomhederne på havnen. Og når vi samtidig har afdraget på vores lån for såvel etape 1 og 2 siden 2018, og først i 2022 for alvor har noteret omsætning fra de nye aktiviteter, er det et imponerende regnskab, vi kan fremvise for Frederikshavn Havn, siger Bo Uggerhøj.Han peger også på, at udviklingen ser ud til at følge forventningerne.- Vi ser frem til at være i fuld drift inklusiv bunkerterminalen fra tredie-fjerde kvartal 2023. Det skal i samme ombæring noteres, at afdragene i 2018-2021 udgør 165 millioner kroner, som er taget ud af havnens driftslikviditet - hvilket svarer til tre års omsætning i den oprindelige havn, så det viser lidt om robustheden i virksomheden. Det samme afspejles i vores budgetter og prognoser på kort og langt sigt - nemlig at vi ser ind i en rigtig spændende udvikling såvel aktivitetsmæssigt som økonomisk, understreger Bo Uggerhøj.Frederikshavn Havn's administrerende direktør, Mikkel Seedorff Sørensen, peger i forbindelse med årsrapporten på, at havnen udover de allerede gennemførte projekter med en færdigbygget bunkerterminal i 2023 kan se frem til et fuldt driftsår i 2024.- Så er der allerede nu efterspørgsel efter yderligere baglandsarealer og ikke mindst kajfaciliteter. Vi arbejder for øjeblikket med at udvide aktiviteterne både med eksisterende og nye kunder - efterspørgslen er støt stigende i takt med, at de nye virksomheder er i drift - og flere nye vil gerne være en del af udviklingen i Frederikshavn, siger Mikkel Seedorff Sørensen.