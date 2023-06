Stålvirksomhed i Grædstrup fik svensk stål med hjul, motorer og kraner

Fredag 16. juni 2023 kl: 15:03

Af: Redaktionen Kranerne på to tre-akslede Volvo FMX 12'ere er to Hiab X-HiPro 638 E-6-kraner med Jib 150X-6. Kranerne hører til 63 tm-klassen og har seks hydrauliske udskud og opsvingbare støttebenene med et udtræk på 9,0 meter.Grædstrup Stål A/S leverer pulverlakerede stålkonstruktioner til mange forskellige formål - eksempelvis til landbrug, industri, erhvervsbyggeri og idrætsanlæg.