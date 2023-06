Handlekraftige borgere hjalp chauffør efter uheld

Fredag 16. juni 2023 kl: 12:43

Af: Redaktionen Østjyllands Politi forklarer, at flere bilister, der kom kørende ad Damsbrovej i Hinnerup torsdag morgen lidt efter klokken syv, så en lastbil, der kørte af vejen og ramte ind i tre skilte, inden den stoppede.Mindst to vidner til uheldet var hurtige til at ringe 112 og få den livløse chauffør ud af lastbilen, hvorefter de begyndte hjerte-lunge-redning. De stoppede ikke deres livreddende førstehjælp før, en tilkaldt ambulance kom frem, og redningsmandskabet kunne tage over.Politiet oplyser, at den 76-årige chauffør overlevede formentligt uden større skader, og meldingen fra sygehuset var, at det i høj grad skyldtes vidnernes gode og hurtige indsats.Derfor giver Østjyllands Politi et kæmpestort klap på skulderen til de borgere, der hjalp til på Damsbrovej i Hinnerup torsdag morgen.