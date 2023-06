Distributionsbiler fra Holland kommer på markedet med ny 6,7-liters motor

Fredag 16. juni 2023 kl: 11:26

Den nye 6,7 liters seks-cylindrede Paccar PX-7 motor

Af: Redaktionen Hidtil har DAF leveret sine XD-serie med 10,8 liters Paccar MX-11 motorer med en effekt på mellem 300 hk (220 kW) og 450 hk (330 kW).Med muligheden for af få en DAF XD med en mindre motor får DAF's kunder en forbedret mulighed for at tilpasse deres lastbiler til distribution eller bygge/anlæg efter deres individuelle opgaver og behov. Den nye Paccar 6,7 liters PX-7 drivlinie vejer 600 kg mindre end MX-11 drivlinien, der i forvejen hører til i den lettere vægtklasse. Med den lavere egenvægt får man en øget nyttelast og en forbedret brændstofudnyttelse i forhold til den transporterede mængde gods.Paccar PX-7 motor er redesignet i forhold ti tidligere tilsvarende motorer. Motoren, der lever op til Euro 6-normen uden brug af EGR, har en ny, let og meget kompakt cylinderblok i grafitjern og et topstykke i støbejern, nye lavfriktionsstempler, en ny og mere effektiv kompressor og en ny turbooverløbsventil. Motoren fås med fire udgangseffekter: 230 hk (167 kW), 260 hk (189 kW), 290 hk (212 kW) og 310 hk (227 kW). DAF fremhæver, at det maksimale omdrejningsmoment er tilgængeligt ved meget lave motoromdrejningstal.

PowerLine automatiske gearkasser

DAF XD med Paccar PX-7 motor har en ny, fuldautomatisk otte-trins PowerLine-transmission med Powershifting, der uden momentafbrydelse betyder jævne gearskift og hurtig respons og bidrager til øget kørekomfort komfort og køreegenskaber.





Derudover øger den nye transmission lastbilens manøvredygtighed ved lav hastighed med udnyttelse af funktionen til automatisk igangsætning, når bremsepedalen slippes. Kombinationen af optimerede bagakseludvekslinger øger brændstofeffektiviten.



Som ekstraudstyr fås XD med Paccar PX-7 drivlinie også med en kraftig PX motorbremse, der har en maksimal effekt på 200 kW/276 hk.





DAF XD med den nye PX-7 drivlinje har ligesom de øvrige lastbiler i XD-serien en stor forrude og store sideruder med ultralave rudelister. Det lavtplacerede førerhus giver et godt udsyn hele vejen rundt - et udsyn, der kan blive endnu bedre, hvs førerhuset bliver leveret med kantstensrude, der er ekstraudstyr. Det indirekte udsyn sikres med DAF Corner View og DAF's digitale udsynssystem.





