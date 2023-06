Biogaslastbiler kører på samme rute - og skærer CO2-udledningen ned

Fredag 16. juni 2023 kl: 10:54

Samarbejde er vejen frem



Dialog giver succes

Om flydende biogas - LBG:



Af: Redaktionen Ragn-Sells, der betragter langsigtede partnerskaber som et af nøgleordene til grøn succes, kalder biogaslastbilerne for en god og holdbar løsning.Indsættelsen af biogasbilerne sker, mens mange virksomheder stadig venter på at kunne bruge el-lastbiler for alvor, og mens stadigt flere oplever en tilbageholdenhed overfor de alternative drivmidler på grund af de ekstra omkostninger og den udfordrende infrastruktur omkring tank- og lademulighederne.Frode Laursen og Ragn-Sells udnytter i tæt samarbejde og ud fra et langsigtet perspektiv de nuværende teknologiske grønne muligheder på markedet. Og her spiller alternative drivmidler en stor rolle for både Ragn-Sells og Frode Laursen. Frode Lauersen har eksempelvis skåret 18 procent af CO2-udledningen fra ved at benytte alternative drivmidler som eksempelvis biogas. I 2022 kørte 18 procent af koncernens transporter på alternative drivmidler.I det konkrete samarbejde mellem Frode Laursen og Ragn-Sells har man indsat biogasdrevne lastbiler i en fast rute mellem Norge og Sverige. På den måde har man en fundet vej, hvor man kan udnytte den eksisterende, men begrænsede mulighed for at tanke biogas.- Hos Ragn-Sells stræber vi efter at have en så fossilfri flåde som muligt, og her er gasdrevne lastbiler på LBG - der er flydende biogas - et rigtigt godt supplement. LBG er det vedvarende brændstof, der i dag er bedst egnet til længere afstande på markedet. Samtidig tror vi også på, at der i fremtiden vil være behov for flere alternative brændstoffer, og her er biogas et af dem, siger Johnny Evertsson, der er logistikchef i Ragn-Sells.Netop det langsigtede perspektiv og partnerskabet med Frode Laursen har ifølge Johnny Evertsson været afgørende for, at implementeringen har været en succes. Og er samtidig et meget vigtigt aspekt, hvis man som virksomhed ønsker at blive cirkulær, mener han.- Implementeringen med Frode Laursen har været en succes, fordi vi både har et stabilt materiale-flow og et langsigtet perspektiv. Det har nu resulteret i en stor reduktion i emission- og partikeludledningen, efter, vi har fået implementeret disse biogaslastbiler, påpeger Johnny Evertsson.Et væsentligt benspænd for at kunne lykkes med at indsætte biogasbiler, er infrastrukturen og tankmulighederne, hvor den geografiske placering af tankanlæg med biogas spiller en stor rolle.- Det betyder, at vi er nødt til at gå i tæt dialog med kunderne for at finde ud af, om og hvordan det er muligt. Det gør vi blandt andet ved i fællesskab at undersøge de konkrete transportopgaver og kørselsmønstre for at se, hvor infrastrukturen tillader biogas, siger Jens Sørensen, der er transportdirektør for Frode Laursens division Road International, som dækker kørsler i og på tværs af de nordeuropæiske lande.- Vi ønsker at levere på den grønne omstilling og her er biogas altså en rigtig god her-og-nu løsning, der samtidig vil kunne skabe resultater fra dag ét, siger han videre.LBG er flydende biogas, der oftest lavet af husdyrgødning og organisk affaldReduktionen af CO2-udledningem kan nå op på 100 procent i forhold til diesel.





