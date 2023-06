- Busselskab er blevet kåret som det bedste for fjerde gang i træk

Torsdag 15. juni 2023 kl: 14:25

Af: Redaktionen Midttrafik har også kåret et busselskab i kategorien "Små ruter", og det blev Venø Bussen.

Ekstra bonus for chaufførtilfredshed



Om "Bedste Busselskab"



Hos Midttrafik er "Bedste Busselskab" er en bonusmodel, der belønner busselskabernes indsats for at give kunderne en god oplevelse, når de kører med bus.- Som busselskab i Midttrafiks område er det ikke nok bare at køre kunderne fra A til B. Kundernes tilfredshed med Midttrafik's busser afhænger af en række forskellige parametre. I Bedste Busselskab måler vi på forhold, som busselskaberne og chaufførerne har indflydelse på. Chaufføren skal køre godt og være venlig over for kunderne, lyder det fra trafikselskabet, som videre skriver, at bussen skal have god komfort, være ren og vedligeholdt indvendig og udvendig og ikke støje for meget.Midttrafiks bonusmodel skal give incitament til at yde lidt ekstra og belønner den gode indsats. Det er kundernes vurdering af syv parametre, der afgør, hvem der bliver Midttrafiks bedste busselskab.- Kunderne bestemmer, hvem der skal være Midttrafiks bedste busselskab. Og det er det, der gør denne pris så vigtig og eftertragtet. Midttrafik arbejder kontinuerligt på at forbedre den kollektive trafik, men den vigtigste brik for kundernes tilfredshed er dem, der sidder bag rattet. Vi skal passe på de kunder vi har og sørge for, at de får en god oplevelse hver gang, de træder ind i bussen, siger Midttrafiks bestyrelsesformand Steen Vindum (V), der er tidligere borgmester i Silkeborg Kommune.Bedste Busselskab 2022-2023 for store ruter blev De Grønne Busser i Hinnerup. Busselskabet vandt for fjerde gang i træk.- Det er fantastisk og en stor ære, at vi endnu engang kan opnå en førsteplads i ”Bedste Busselskab”. Det er fuldt ud vores medarbejderes fortjeneste. Vi er et engageret team, der er bevidste om, at vi skal yde god service over for kunderne hver eneste dag. Det er dejligt, at kunderne belønner vores indsats ved at stemme på os, siger busselskabets ejer, Kim Nielsen.De Grønne Busser kører regionalrute 114 og 200 og modtager en bonus på 150.000 kroner.Andenpladsen på 50.000 kroner går til Umove, mens tredjepladsen på 25.000 kroner går til Herning Turist/Brande Buslinier.Bedste Busselskab 2022-2023 for små ruter blev Venø Bussen. Venø Bussen har tidligere fået en anden plads i bonusmodellen og leverer generelt høj kundetilfredshed og få kundeklager.- Vi er superglade for begge priser. Hos Venø Bussen arbejder vi hver eneste dag på at give kunderne en god oplevelse. Vi skal levere det bedste hver gang, så kunderne kommer igen. Som jeg plejer at sige, det er chaufføren, der sælger den næste billet. At vi vinder begge priser, beviser jo bare, at vi er på rette vej, siger Knud Overgaard, der ejer selskabet.Venø Bussen kører blandt andet bybus i Struer rute 346.Venø Bussen modtager en bonus på 150.000 kroner. Andenpladsen på 50.000 kroner går til De Gule Busser og tredjepladsen på 25.000 kroner går til Faarup Rute- og Turistbusser.Chaufførernes indsats har stor betydning for kundernes tilfredshed. Derfor uddeler Midttrafik også en bonus til de busselskaber, der leverer det flotteste resultat på chaufførernes service og kørsel.De Grønne Busser og Venø Bussen løb også med denne pris i år. De modtager hver en bonus på 25.000 kroner.Midttrafiks bedste busselskab bliver kåret på baggrund af personlige interviews på udvalgte busser over to uger. Der er indsamlet cirka 200 interview pr. busselskab pr. pulje - i alt 5.245 interview.Busselskaberne bliver tildelt en samlet score på tværs af syv spørgsmål:Bedste Busselskab 2022/2023 bliver ikke alene afgjort på baggrund af kundernes tilfredshed. I vurderingen indgår der også indberettede kundeklager om betjening af mobil enhed, chaufførens kørsel samt chaufførens adfærd og rygning.Prisen er blevet uddelt hvert år siden 2015. Dog med pause i 2020 som følge af corona-tiden.