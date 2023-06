Det kan det gøres bedre

VOGNMANDSORGANISATION EFTER POSITIVE TAL FOR TRAFIKULYKKER:

Torsdag 15. juni 2023 kl: 11:37

Uopmærksomhed er en af de helt store ulykkesfaktorer

Af: Redaktionen DTL har været rapporten i gennem og peger på, at rapportens del om antallet af personskader fordelt efter vejudformning og transportmiddelviser, at personskader ved lastbilulykker især forekommer på lige vej og ikke i sving og rundkørsler, når man sammenligner med andre ulykker.- Det er positivt, at sving og rundkørsler ikke udgør en særlig stor trafiksikkerhedsrisiko i forhold til den tunge trafik. Men det bekræfter samtidig den eksisterende viden om, at langt de fleste alvorlige ulykker mellem lastbiler og øvrige trafikanter sker på lige vej med modkørende færdsel, hvor uopmærksomhed hos både chauffører og privatbilister er den største ulykkesfaktor sammen med hastigheden, siger underdirektør i DTL, Frank Davidsen.Frank Davidsen peger på, at uopmærksomhed statistisk set er en af de helt store ulykkesfaktorer i trafikken. Over hver tredje dødsulykke i trafikken skyldes uopmærksomhed.- Derfor har Færdselssikkerhedskommissionen, hvor DTL også er repræsenteret, uopmærksomhed med på sin handlingsplan frem til 2030. Det handler om at ændre kulturen i lastbilernes førerhuse, ja hos alle trafikanter, og Rådet for Sikker Trafik har også lavet en del kampagner om uopmærksomhed. Det bliver et af de helt centrale fokusområder for vognmændene og chaufførerne, fremhæver Frank Davidsen.Behovet for det fortsatte arbejde med færdselssikkerhed bekræftes af tallene i rapporten, hvor man i 2022 kan konstatere en stigning i personskadeulykker med lastbiler og busser på 45 procent i forhold til året før. Her ser det bedre ud for varebilerne, hvor antallet af personskadeulykker er faldet med godt en fjerdedel - især hvad angår dræbte og alvorligt tilskadekomne.- Vi skal dog ikke glemme, at forholdet mellem de bløde trafikanter og de tunge køretøjer stadig udgør en betydelig sikkerhedsrisiko, og at opmærksomheden hos de bløde trafikanter bør skærpes i højere grad, når de færdes omkring og sammen med lastbilerne i for eksempel byområder, fastslår Frank Davidsen og tilføjer:- DTL’s nye trafiksikkerhedskampagne i samarbejde med en række partnere under titlen ”Hop med i førerhuset” har netop til formål at øge opmærksomheden på, hvilke begrænsninger en lastbil har under manøvrering.Vejdirektoratets tal viser endelig, at der i 2022 ingen spiritusrelaterede personskadeulykker var med lastbiler, og antallet af disse ulykker med materielskade var meget lavt. Hos varebilerne ser der til gengæld ud til at være plads til forbedring, selv om antallet af påvirkede førere i trafikulykker fortsat er meget lavt.- Det er glædeligt, at vejgodstransporten fortsat opretholder en høj standard, hvad angår spiritus, narkotika og medicin, konstaterer Frank Davidsen og fortsætter:- Det er helt afgørende, at virksomhederne har fuld fokus på eventuelle problemer, for med de mange hundrede millioner km, der bliver kørt af branchen på vejene, er enhver form for påvirkethed helt uacceptabelt.





her: Interesserede kan læse rapporten fra Vejdirektoratets rapport "Trafikulykker for året 2022"

