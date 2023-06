- Det har været sjovt at undervise børnene og samtidig mærke deres engagement

TANKVOGNSCHAUFFØR UNDERVISTE SKOLEBØRN:

Onsdag 14. juni 2023 kl: 11:30

Fakta om kampagnen:

Selve kampagnen strækker sig over to måneder, henholdsvis maj og juni. I denne periode besøger OK’s hold af chauffører med lastbiler forskellige skoler for at undervise skolebørnene i trafiksikkerhed

Hovedformålet med kampagnen er at gøre skolebørnene mere opmærksomme på, hvordan de passer på sig selv, når de møder lastbiler i trafikken. Det er med til at skabe trygge og sikre rammer om det aktive liv, som mange børn har, hvor cyklen spiller en central rolle i forhold til at komme rundt

Fakta om Cyklistprøven:

Cyklistprøven er den afsluttende prøve, som skolebørnene skal bestå, og den er med til at skabe tryghed i trafikken for både børn og forældre. Den giver børnene forudsætninger for at bevæge sig rundt på cyklen mellem skole, hjem, venner og fritidsaktiviteter

Det er Rådet for Sikker Trafik, der står bag Cyklistprøven på landets skoler. Energiselskabet OK har valgt at støtte gennemførelsen af Cyklistprøven som officiel kampagnepartner. Desuden stiller OK tankvogne og chauffører til rådighed, som skolerne kan bruge i undervisningen

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Jeg har virkelig været glad for at være en del af OK på Vej-kampagnen. Det har været sjovt at undervise børnene i trafiksikkerhed og samtidig mærke deres engagement og vilje til at lære om, hvordan de skal agere i trafikken, når de møder en lastbil, som eksempelvis skal svinge til højre, siger OK’s chauffør og underviser, Anders Greibe. For ham har det været en fantastisk oplevelse.Mange danske børn cykler hver dag til og fra deres hjem, skole og fritidsaktiviteter. For at sikre, at det sker trygt og sikkert underviser lærere på mange skoler i, hvordan man cykler sikkert i trafikken. Mange steder afsluttes undervisningen med en cyklistprøve.I den anledning har et chaufførteam fra OK i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik besøgt en række skoler landet over for at tilbyde undervisning med fokus på at gøre børnene mere bevidste om, hvordan de skal forholde sig, når de møder en stor lastbil i trafikken.Siden kampagnen blev skudt i gang i maj, har OK’s chaufførteam besøgt i alt 20 folkeskoler over hele landet, hvor de han mødt over 800 skolebørn. Og det har ifølge OK’s chauffør og underviser, Anders Greibe, været en fantastisk oplevelse.- Jeg har virkelig været glad for at være en del af OK på Vej-kampagnen. Det har været sjovt at undervise børnene i trafiksikkerhed og samtidig mærke deres engagement og vilje til at lære om, hvordan de skal agere i trafikken, når de møder en lastbil, som eksempelvis skal svinge til højre.Også børnene var glade for at have besøg af OK's chaufførteam. Det fremhæver Jakob Vesterbæk Thomsen, der er lærer på Solbjerg Skole syd for Aarhus.- Børnene syntes, at det var sjovt, og chaufføren, som OK sendte ud, var rigtig god. Børnene syntes, at han var sjov og nem at snakke med. Thumbs up herfra, siger Jakob Vesterbæk.