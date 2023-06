Flyttevirksomhed flytter med veksellad og turbo

Mandag 12. juni 2023 kl: 12:45

Om den nye Renault T-High 4x2 Evolution-forvogn:

13L 6-cylindret 480 hk Turbo Compound-motor med et maksimalt drejningsmoment på 2.700 Nm

12-trins Optidriver Gearkasse

Fuld luftaffjedret

Roadpad+ med navipakke

Komfortstole

Ultimate læderrat

1.120L brændstofkapacitet

Adaptive Cruise Control

Køleskab

Motor/kabinevarmer

Parkcooler

Nightgard tyverisikring på døre

Focal Premium lydpakke med subwoofer

Her skulle blandt andet monteres:

Lightfixbøjle med LED fjernlys

Dobbeltbatteripakke med relæstyring

Natostik

Bakkamera

Højresvingskamera

Frontkamera

Smart TV

Inverter

Af: Redaktionen Den nye forvogn kørte direkte til Taggaards Movers' plads i Rødovre, hvor chaufføren koblede for en påhængsvogn og fik kasser på vogntoget. Herefter kørte han så ud på jomfruturen, hvor første stop var i Paris godt 1.200 kilometer fra Rødovre - og næste i Malaga - sådan cirka 1.800 kilometer længere mod syd.Fyns Karosseri har stået for vekselladsopbygningen, mens opbyggerteamet hos Volvo Trucks Center i Taastrups stod for den sidste del af klargøringen inden leveringen.Bilen er solgt og leveret af Christian Lennett fra Volvo Truck Center/Renault Trucks Taastrup