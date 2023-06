Energiselskab har ansat en ny marketingdirektør

Mandag 12. juni 2023 kl: 10:11

Marianne Skaanning Ebbesen. (Foto: OK)

Af: Redaktionen

- Marianne Skaanning Ebbesen har en lang karriere inden for marketing, kommunikation og ledelse bag sig, og så har hun ovenikøbet et godt kendskab til energibranchen, hvor hun har haft ansvar for at bygge brandfundament, marketingstrategier og sikre en digital og datadrevet retning. Det er noget, vi har brug for at udvikle videre på i en tid, hvor OK er under transformation, og hvor målet er at gøre OK’s grønne løsninger attraktive og tilgængelige for kunderne, siger Michael Lamberth, der er CCO i OK.









Michael Lamberth takker samtidig den afgående marketingdirektør Ole Kjeldgaard, som har valgt at gå på pension efter en fornem indsats i OK igennem mange år.









- Der skal samtidig lyde en stor tak til Ole Kjeldgaard, der igennem de sidste 26 år har bygget marketingfunktionen op til det, den er i dag, hvor OK jo har et virkelig godt omdømme, siger han.









Energiselskabet OK har i de senere år opnået en betydelig vækst på stort set alle forretningsområder og er gået ind på nye områder som varmepumpemarkedet, markedet for e-mobilitet og investerer generelt i elmarkedet.









Denne udvikling er ikke gået den kommende marketingdirektørs næse forbi. 43-årige Marianne Skaaning Ebbesen, der senest har været ansvarlig for forretningsudvikling, kommunikation og marketing i JFM, har stor erfaring fra energibranchen, hvor hun blandt andet var med til at skabe Norlys-brandet.









Hun betegner jobbet i OK som det perfekte match for hende.









- Nye markeder og nye strategier betyder også en ny marketing-indsats i OK, og det er noget, jeg har stor erfaring i. Samtidig deler jeg værdier med OK, og jeg kender energibranchen og den sympatiske ejerform, OK har. Jeg glæder mig helt vildt til at tage den her opgave på mig, siger Marianne Skaanning Ebbesen.









Om Marianne Skaanning Ebbesen

OK’s kommende marketingdirektør er uddannet i medievidenskab på Aarhus Universitet i 2008. Hun har tidligere arbejdet som citychef i Tønder Kommune, projektleder på bureau, kommunikationschef i SE og i Norlys, CMO i Norlys og senest i mediekoncernen JFM med ansvar for forretningsudvikling, kommunikation og marketing. Privat bor Marianne Skaanning Ebbesen i Ribe og har tre børn på 12, 14 og 18 år.

