Elektriske lastbiler kører ind på messe i Bella Center

Mandag 12. juni 2023 kl: 09:52

Om eLife:

eLife Nordic AB arrangerer messer og andre mødepladser for den elektrificerede køretøjs- og transportsektor.

eCarExpo fokuserer på forbrugerne og er Nordens største messe for nye biler

eComExpo henvender sig til transportbranchen. Virksomheden har været en ledende aktør i branchen siden 2016

I dag bliver der arrangeret messer i Stockholm, Gøteborg, København og Tallinn. Fra og med 2024 desuden i Oslo og Helsingfors

Af: Redaktionen Omstillingen af den tunge lastbiltrafik er begyndt at komme op i fart, og lastbilproducenterne har leveret eleltriske lastbiler ti flere vognmænd og transportvirksomheder. Ifølge Mercedes-Benz er Danmark et af de førende markeder i Europa for el-lastbiler, og hos Volvo Trucks vurderer man, at 30-40 procent af lastbilerne i Danmark har et kørselsmønster, der betyder, at de umiddelbart kan udskiftes med elektrisk lastbiler.Indtil videre drejer det sig om små volumener, og de fleste har endnu ikke set en ellastbil på nært hold.Men det kan der blive ændret på til oktober, hvor Volvo Trucks, Scania og Mercedes-Benz, der er tre af de fire største leverandører af lastbiler i Danmark, vil stille på på messen eComExpo i København i oktober med eldrevne modeller.- Det er et bevis på, at eComExpo virkelig vil blive stedet, hvor hele transportbranchen mødes for at tackle omstillingen, siger Camilla Messer Thomsen fra arrangøren eLife.Messen eComExpo finder sted i Bella Center i København 26.-27. oktober.