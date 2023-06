Omsætningen steg hos autohus med et bredt program

Fredag 9. juni 2023 kl: 11:32

Hovedaktiviteter i Autohuset Vestergaard-koncernen

Person- og varebiler:

Aktiviteten omfatter salg og service af person- og varebiler samt opbygning af varebiler, busser og handicapbiler. Der er realiseret et samlet overskud før skat på 50,5 millioner kroner mod et overskud i 2021 på 76,9 millioner kroner.



Omsætningen steg i 2022 med 10 procent til 3.819 millioner kroner.



Årets resultat er påvirket i negativ retning af væsentligt forhøjede energipriser, stigende renter, inflationsudviklingen generelt, samt ændringer i prissætningen på elbiler primo 2023, der har påvirket værdiansættelsen af dele af varelageret ved udgangen af 2022. Samlet har brugtvognsmarkedet også i 2022 ligget over det normale, og har påvirket resultatet positivt.



Koncernen solgte i 2022 ca. 17.200 nye og brugte person- og varebiler. Totalmarkedet for nye personbiler faldt med 20 procent i 2022 til ca. 148.000 enheder. Varevognsmarkedet faldt i 2022 med 14 procent og endte på godt ca. 27.000 enheder.





Lastvogne og busser:

Omfatter salg og service af Volvo- og Renault-lastvogne samt service af Volvo-busser og MAN-lastvogne med videre. Overskud før skat udgjorde i 2022 64,6 millioner kroner mod 62,1 millioner kroner i 2021. Omsætningen steg i 2022 med 6 procent til 652 millioner kroner.



Året har været præg af god aktivitet og en stor efterspørgsel efter såvel nye som brugte køretøjer.



- Registreringerne af nye lastbiler over 10 tons steg i 2022 med 12 procent og udgjorde 4.659 stk. Volvo var markedsleder i 2022 med en markedsandel på 33 procent. De fire store mærker, Volvo, Scania, Mercedes og MAN, repræsenterer samlet 92 procent af salget i Danmark, siger Ryan Rahbæk, der er direktør i Autohuset Vestergaard.





Leasing: Aktiviteten med leasing af person- og varebiler bidrog i 2022 med et overskud før skat på 11,3 millioner kroner mod 11,2 millioner kroner i 2021.

Af: Redaktionen Ifølge koncern-ledelsen er resultatet som helhed er lidt over det forventede, da 2021-årsrapporten blev lagt frem sidste år.Resultatet for 2023 forventes fortsat påvirket af krigssituationen i Ukraine, den stigende inflation og et højere renteniveau i Danmark, der vil på virke købsadfærden.Autohuset Vestergaard-koncernen beskæftigede 859 medarbejdere i 2022.