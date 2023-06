Tysk lastbilproducent vil samarbejde med japansk konkurrent

Onsdag 7. juni 2023 kl: 13:21

Af: Redaktionen Daimler Truck, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), Hino og Toyota vil samarbejde om at opnå CO2-neutralitet og bidrage til et velstående mobilitetssamfund ved at udvikle CASE-teknologier (Connected/Autonomous & Automated/Shared/Electric) og styrke erhvervskøretøjsbranchen på globalt plan.Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation og Hino skal efter planen fusionere på lige fod og samarbejde inden for udvikling af erhvervskøretøjer, indkøb og produktion - og bygge en globalt konkurrencedygtig japansk erhvervskøretøjsproducent.Daimler Truck og Toyota vil ligeledes investere i holdingselskabet for de fusionerede MFTBC og Hino, der skal etableres og børsnoteres.Daimler Truck og Toyota vil samarbejde om udviklingen af brint og andre CASE-teknologier for at understøtte det nye selskabs konkurrenceevne.- Hos Daimler Truck er vi meget stolte af vores produkter, fordi lastbiler og busser holder verden i gang. Og snart vil de endda gøre det med nul emissioner. Så der er en stor fremtid forude, siger Martin Daum, der er administrerende direktør for Daimler Truck.Han fremhæver, at aftalen mellem Daimler Trucks og Toyota er et afgørende skridt i at få den fremtid til at fungere økonomisk og føre bæredygtig transport.- Det planlagte nye firma vil være en stor kraft i Sydøstasien og en vigtig partner i Daimler Truck-familien, siger han.Hos Toyota Motor Company peger den administrerende direktør, Koji Sato, på at samarbejde mellem de fire virksomheder er et partnerskab for at skabe fremtiden for erhvervskøretøjer i Japan og fremtiden for mobilitetssamfundet.- Vores fire virksomheder vil arbejde sammen med en fælles vision om at opnå CO2-neutralitet ved at styrke CASE-teknologier og om at ændre fremtiden for erhvervskøretøjer og bygge fremtiden sammen ved at løse sociale problemer, siger han.Daimler Truck med Mitsubishi Fuso og Toyota Motor Corporation med Hino regner med at underskrive endelige aftaler i første kvartal næste år og sigter mod at afslutte transaktionen inden udgangen af 2024. Når alle involverede parter er nået til enighed, vil de gå videre baseret på godkendelse fra de relevante bestyrelser, aktionærer og myndigheder.