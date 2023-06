Analyse af egne processer øger arbejdsglæde hos chauffører

TRANSPORTKONCERN:

Onsdag 7. juni 2023 kl: 12:41

Rammebetingelser på dagsordenen



Af: Redaktionen - Vi gør alt, hvad vi kan ,for at forbedre vores samarbejde med chauffører og vognmænd, siger Manuel Soares, der er Operations Manager Inbound European Logistics.- Vores største udfordring er, at som chauffør har man lige nu ikke en almindelig otte timers arbejdsdag. Det er måske med til at gøre det mindre attraktivt for unge folk, siger han videre.Derfor satte man hos Dachser i Kolding gang i en værdistrømsanalyse - et projekt, hvor virksomheden satte sig i chaufførernes sted og analyserede sine processer udefra for at kunne fjerne eventuelle frustrationer i deres hverdag og forbedre samarbejdet.- Det er svært at fastholde chauffører i dag. Derfor har vi fået belyst, hvilke processer vi har, så vi kan prøve at fjerne de ting, der frustrerer i dagligdagen, siger Christian Hygum, der er Dachser Expert Network Operations eller DENO med base i Kolding.Analysen resulterede i en handlingsplan med 21 punkter, som filialen i Kolding arbejder på at optimere. Tidligere skulle chaufførerne for eksempel ind på kontoret med dokumenter to gange, hver gang de besøgte terminalen, og det gik ud over både arbejdsglæden og effektiviteten.Den proces er blevet forsimplet, hvilket har sparet chaufførerne for fem minutters unødig arbejdstid i mødet med Dachser. Et andet eksempel er, at man er begyndt at læsse nogle af distributionsbilerne på forhånd, så chaufførerne møder ind til biler, der er helt klar til at køre af sted. På den måde får de en lidt kortere arbejdsdag og en højere grad af aktiv køretid.Spørger man Manuel Soares skal rammebetingelserne for chaufførfaget ændres, og hans kollega Laurent Piederriere stemmer i.- I dag forventer vi mere og mere af chaufførerne. Med digitaliseringen har de fået flere opgaver, som de skal administrere, og de er blevet kontaktpunkt for afsender og modtager, siger Laurent Piederriere, der er Team Leader Inbound hos vejtransportfilialen i Kolding.- Derfor er det så vigtigt for os at have en god kommunikation med dem. De skal føle sig hørt og føle, at de er en del af vores virksomhed.Ved at sætte sig i chaufførernes sted og følge dem en hel dag og tage tid på alle processer i løbet af dagen håber Dachser på at kunne gøre sig mere attraktiv som samarbejdspartner for vognmænd og chauffører nu og i fremtiden og samtidig præge branchen til bedre arbejdsvilkår.- Det var lærerigt at få skabt en rigtig god dialog med chaufførerne med det udgangspunkt, at vi skulle blive klogere på os selv og forbedre chaufførernes hverdag, siger Christian Hygum, Dachser Expert Network Operations.