Nye arbejdsmiljøarrangementer har fokus på transportbranchen

Tirsdag 6. juni 2023 kl: 13:27

Mulighed 1: Konsulent fra Human House

Workshop er målrettet arbejdsmiljøorganisationen og/eller ledelsen med udgangspunkt i Vision Zero. Human House er en del det globale Vision Zero fællesskab

Workshoppen varer to-tre timer, og der er mulighed for helt virksomhedsrettede arrangementer

I Vision Zero fokuseres ikke kun på antal ulykker og antal sygefraværsdage, men i højere grad på, hvordan arbejdspladsen kan forebygge, at ulykker og arbejdsrelateret sygefravær opstår

Vision Zero handler også om at integrere både sikkerhed, sundhed og trivsel i forståelsen af arbejdsmiljøudfordringerne på den enkelte arbejdsplads

Mulighed 2: Underviser fra de danske transportskoler

Workshoppen er et skræddersyet arrangement, der er målrettet den enkelte virksomhed. Det afholdes af en underviser fra en af de danske transportskoler

Workshoppen varer to-tre timer. Virksomheden bestemmer selv tidspunkt og form, og indholdet tilpasses behovet

Overordnet er emnet arbejdsulykker inden for branchen. Der vil blive taget udgangspunkt i erfaringer med forskellige tiltag omkring forebyggelse. Workshoppen kan også runde temaer som ergonomi, nudging og samarbejde. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål

Af: Redaktionen Udviklingen på arbejdsmiljøområdet har gennem mange år bevæget sig den rigtige vej, men på nogle områder går udviklingen langsomt. Det er baggrunden for initiativet om gratis virksomhedsarrangementer i 2023 og 2024.For branchen "indsamling af affald" vil indsatsen rette sig mod forebyggelse af ulykker, mens det for branchen "transport af gods" vil rette sig mod både forebyggelse af ulykker samt psykisk arbejdsmiljø.Interesserede kan vælge mellem to forskellige arrangementer:Interesserede kan læse mere om de to muligheder