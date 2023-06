Varebiler får kurs mod en elektrisk fremtid med en skalerbar platform

Tirsdag 6. juni 2023 kl: 11:15

Af: Redaktionen Mercedes-Benz Vans har ind til videre markere sig på markedet for elektriske varebiler med over 40.000 leverede enheder og en markedsandel på godt 20 procent i Europa, når det gælder mellemstore og store varebiler.Og målet er sat mod en fremtid, hvor alle varebiler fra Mercedes-Benz vil være fuldt elektriske. Fra 2026 vil alle nyudviklede modeller fra Mercedes-Benz Vans være baseret på én enkelt skalerbar platform, der har fået betegnelsen VAN.EA, der er forkortelse for Van Electric Architecture. Platformen er fra bunden udviklet til fuldt elektriske biler.

Den nye platformsstrategi vil reducere kompleksiteten i programmet for elektriske varebiler samtidig med, at der vil opnås betydelige stordriftsfordele i produktionen.







Mindre komplekst modelprogram

Med VAN.EA er det ambitionen at reducere porteføljen af modeller sammenlignet med traditionelle varebiler med forbrændingsmotor. Det mere overskuelige program vil fortsat dække de samme kundebehov som hidtil.





- Med VAN.EA, som vi introducerer i 2026, bliver vi i stand til at konsolidere vores varebiler i mid-size- og large-segmentet i én enkelt skalerbar platform, hvilket reducerer kompleksiteten af vores samlede portefølje og styrker udviklingen af produktionen af fremtidens elektriske varebiler. Den nye platformsstrategi er en vigtig milepæl i rejsen mod en fuldt elektrisk fremtid, hvor smarte og intelligente løsninger og endnu mere fleksible produkter vil komme vores kunder til gode, siger salgschef hos Mercedes-Benz Vans Danmark, Louise Klink Raaschou.







VAN.EA omfatter selve drivlinjen og områder som aerodynamik, dæk og chassis. Målet er at opnå længere rækkevidde og optimal batterikapacitet kombineret med et klart fokus på vægt og driftsomkostninger.







Bygger på tre moduler

VAN.EA består af tre moduler, som tilsammen gør det muligt at skabe forskellige udgaver af varebilerne. Det forreste modul består af en elektrisk motor samt forakslen. Det midterste modul bestemmer bilens længde og rummer den standardiserede batterikasse, som giver plads til batterier med forskellige kapaciteter. Det tredje og bageste modul vil være tilgængeligt i to versioner: Med elmotor til de firehjulstrukne varianter af VAN.EA og uden elmotor til de forhjulstrukne varianter.







Takket være kombinationen af de tre moduler giver VAN.EA mulighed for et endnu mere fleksibelt modelprogram, en mere tydelig differentiering mellem modeller til kommercielt og privat brug samt maksimal synergi.







