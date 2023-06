Morgenmøde ser på corona-indflydelse og tiltag til passagervækst

Tirsdag 6. juni 2023 kl: 10:15

Af: Redaktionen Lasse Brand fra WSP vil fremlægge den undersøgelse, som de har lavet af den kollektive trafik i de nordiske hovedstæder før og efter corona-tiden. Marlene Holmgaard Fris, der er direktør i Movia, vil brede perspektivet ud til også at omhandle effekten på trafikken i landområderne og komme ind på de tiltag, som Movia har gjort for at få passagererne tilbage efter corona-tiden. Endelig vil Eva Rindom sætte debatten i gang ved at komme ind på nogle af de mere strukturelle forandringer der er brug for, for at få passagererne tilbage.





Mere om morgenmødet:

Den internationale rådgivervirksomhed WSP har undersøgt brugen af den kollektive trafik i de nordiske hovedstæder før og efter corona-tiden - og kigget på forandringer, ligheder og forskelle mellem de nordiske hovedstæder. Undersøgelsen viser blandt andet, at borgerne i Helsinki fastholder brugen af hjemmearbejde mere sammenlignet med de øvrige hovedstæder.



her: Interesserede kan hente undersøgelsen





På morgenmødet kan man høre følgende tre oplægsholdere:

Lasse Brand , mobilitetsekspert hos WSP. Lasse Brander en af hovedmændene bag den omtalte rapport. Lasse Brand vil præsentere og nuancere resultaterne, og belyse de ligheder og forskelle der er mellem de nordiske hovedstæder

Marlene Holmgaard Friis , direktør for Kunder og Kommunikation i Movia. Marlene Holmgaard Friis vil fortælle om post-corona trafikken i hele Movias område. Dermed vil vi også få et perspektiv til trafikken udenfor hovedstadsområdet. Marlene Holmgaard Friis vil desuden fortælle om de initiativer som Movia har sat i gang for at vinde passagererne tilbage

Eva Rindom , administrerende direktør for Atkins Danmark. Eva Rindom vil sætte gang i debatten om den kollektive trafik på et mere strukturelt niveau. Eva Rindom sætter fokus på, hvilke politiske løsninger der er nødvendige for at få flere passagerer i den kollektive trafik, og hvad der bør prioriteres for at få det til at ske



Tid, sted og program for morgenmødet: Tirsdag 13. juni klokken 9.00 til 11.00 (Der er morgenmad fra kl. 8.30)

Sted: Movia, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby – eller via Teams (teams-link sendes dagen i forvejen)

Pris: Gratis for medlemmer af TØF og Kollektiv Trafik Forum. Pris for ikke-medlemmer: 500 kr



her: Tilmeldelse til morgenmødet kan ske









