Her er de økonomiske vismænds ord om den kilometerbaseret vejafgift

Onsdag 31. maj 2023 kl: 09:42

Kapitel 1 - fra indledningen:

Der blev i marts 2023 indgået aftale om kilometerbaseret vejafgift for lastbiler, hvilket indebærer en øget beskatning af tung vejtransport. Det er hensigtsmæssigt, at beskatningen øges, og at afgiften gøres kilome- terbaseret. Afgiftssatserne er imidlertid fortsat betydeligt lavere end de eksterne omkostninger, og de samfundsøkonomiske gevinster ved om- lægningen kunne dermed øges ved at hæve satserne. Kilometerafgiften bør samtidig ikke afhænge af CO2-udledningen, der reguleres mere målrette gennem brændstofafgifter.

Kapitel 1 - Klimapolitik:

I rapporten skriver Det Økonomiske Råd om den kilometerbaserede vejafgift:Kilometerbaseret vejafgift er positiv, men har for lave satser

I afsnittet Klimapoliti skriver vismændene om den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift:



I marts 2023 indgik regeringen en aftale om kilometerbaseret vejafgift for lastbiler med Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet. Aftalen svarer i store træk til den foregående regerings aftale af samme navn, hvor der dog ikke blev fremsat et lovforslag pga. folketingsvalget. Aftalen indebærer, at den eksisterende periodebase- rede vejbenyttelsesafgift (Eurovignetten) omlægges til en kilometerbaseret afgift fra 2025. Omlægningen indebærer en øget beskatning af den tunge vejtransport.





"Aftale om omlægning af lastbilafgifter ...

... er hensigts- mæssig, men satser er for lave"





Det er hensigtsmæssigt, at beskatningen øges, da de eksterne omkostninger fra trængsel, ulykker, støj, luftforurening og slitage på vejnettet overstiger den eksisterende beskatning. Det er ligeledes positivt, at afgiften gøres kilometerbaseret, da de eksterne effekter er knyttet til an- tallet af kørte kilometer. Afgiftssatserne er imidlertid fortsat betydeligt lavere end de eksterne omkostninger, og de samfundsøkonomiske gevinster ved omlægningen kunne dermed øges ved at hæve satserne.





Som led i aftalen differentieres den kilometerbaserede afgift ikke blot efter køretøjets vægt, samt hvorvidt de kørte kilometer sker i eller udenfor de store byer (de såkaldte miljøzoner), men også efter køretøjets CO2-emissionsklasse.





"Vejafgifter bør ikke afspejle klimahensyn ...

... men bør differentieres efter tidspunkt på dagen"





Da drivhusgasudledningerne er knyttet direkte til brændstofforbruget, beskattes klimaskaden imidlertid mere præcist via brændselsafgifterne end via differentiering af den kilometerbaserede vejafgift. Det er uhensigtsmæssigt at differentiere kilometerafgiften efter CO2-udledningen, der i stedet bør reguleres gennem brændstofafgifter.





Beregninger i Økonomi og Miljø, 2021 peger på, at der er betydelige samfundsøkonomiske gevinster forbundet med at differentiere vejafgifter efter hvor og hvornår, der køres. Den aftalte afgift ville blive yderligere målrettet de eksterne omkostninger, hvis den også differentieres efter tidspunktet på dagen. Det er derfor positivt, at der fra andet halvår 2023 gennemføres udviklingsforsøg, hvor der blandt andet lægges op til forskellige takster i myldretid og ikke-myldretid. Jævnfør DTU og Sund & Bælt.

















