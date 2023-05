Gulebusser og lokale tog har fortsat plads til cykler - gratis

SJÆLLAND OG LOLLAND-FALSTER:

Tirsdag 30. maj 2023 kl: 11:11

Af: Redaktionen Mange af Movia's kunder har brug for både cykel og bus og/eller lokaltoget for at få hverdagspuslespillet til at gå op, og derfor er det oplagt, at gratis cykelmedtagning bliver et permanent tilbud.





- Hvis turen er for lang, eller vejret ikke arter sig, kan man kombinere cykelturen med kollektiv transport. Så mindsker vi andelen af biler og trængslen på vejene, nedbringer CO2-aftrykket og styrker sundheden, siger Kirsten Jensen (S), der er bestyrelsesformand i Movia og borgmester i Hillerød.





- I Movia vil vi gerne bidrage til en mere smidig og sammenhængende kollektiv transport, og derfor er det helt oplagt, at vi gør det gratis at tage cyklen med i bus og lokaltog, siger hun videre.





Bæredygtig og sammenhængende mobilitet for alle

Cykelmedtagning i alle busser har kørt som et forsøg siden sommeren 2021. Sidste sommer gjorde Movia det også muligt at spare de 14 kroner, en cykelbillet koster. Og det er noget, kunderne har kunnet lide. Movia har løbende evalueret forsøget med cykelmedtagning i busserne, og særligt da det blev gratis, har kunderne taget det til sig.





En undersøgelse fra efteråret 2022 viser, at cykelmedtagning har en positiv effekt på omkring halvdelen af kundernes syn på Movia og busserne. Og op mod hver fjerde har benyttet eller overvejer at benytte sig af tilbuddet.





Hos Cyklistforbundet tager direktør, Kenneth Øhrberg Krag, positivt imod det nu permanente tilbud om gratis at tage cyklen med i bussen.













Om cykler i Movia's busser og lokaltog:

Der er plads til to cykler, to barnevogne eller kørestole i Movia's busser. Cykler må generelt medtages i busserne undtagen i myldretiden fra klokken 7.00-9.00 og fra klokken 15.30-17.30 - undtagen om natten i weekenden natten efter fredag og lørdag mellem klokken 00.30-04.30 i Hovedstadsområdet.

Det er buschaufføren, der afgør, om der er plads i bussen til ens cykel

Cyklen skal være fastspændt, når den er i bussen

Sådan gør du, hvis du vil have en cykel med i bussen:

Giv chaufføren tegn til, at du gerne vil stige på med en cykel

Placér cyklen midt i bussen og spænd den fast med sele under kørslen

Husk at købe billet til dig selv eller checke ind med rejsekort

- Kollektiv transport og cykler hænger uløseligt og godt sammen, og det er afgørende for klimaet, at man nemmere kan kombinere de grønne transportformer. Den dagsorden er vi glade for, at Movia tager ansvar for med det her tiltag, siger Kenneth Øhrberg Krag.

