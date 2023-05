Transportkoncern er tilfreds med resultatet

Tirsdag 30. maj 2023 kl: 10:58

Økonomidirektør Jesper Bejstrup, Frode Lauersen A/S.

CO2-udslippet er faldet med 18 procent siden 2020

Af: Redaktionen Frode Laursen A/S kom ud af 2022 med et overskud på 35,7 millioner kroner efter skat. Omsætningen endte på 2.216 millioner kroner, mens egenkapitalen ved årets udgang var på 220 millionr kroner og dermed gav koncernen en soliditetsgraden er 26,4 procent.Som forventet blev både omsætning og indtjening i 2022 præget af implementeringen af EU’s vejpakke, der gjorde det vanskeligere og dyrere at udføre visse typer transportopgaver.Samtidig steg brændstof- og øvrige energiomkostninger som følge af krigen i Ukraine. Det lykkedes ikke for Frode Laursen at få alle øgede omkostninger ført videre til transportkøberne, men til gengæld medvirkede en række produktionsfremmende aktiviteter til, at virksomhedens ledelse anser årets resultat som tilfredsstillende.- Vi havde forberedt os på et meget omskifteligt år, og det lykkedes os ved hjælp af dygtige og loyale medarbejdere at håndtere en udfordrende periode på en tilfredsstillende måde, siger økonomidirektør Jesper Bejstrup.Kort før offentliggørelsen af regnskabet udsendte Frode Laursen sin bæredygtighedsrapport for 2022, der i lighed med året før viser en nedgang i virksomhedens CO2-emission.Frode Laursen har et erklæret mål om at mindske sin CO2-emission med 35 procent fra 2020 til 2030. Fra 2020 til 2022 er det lykkedes at sænke emissionerne med 18 procent, hvilket ifølge koncernen er et markant resultat inden for for transport- og logistikerhvervet.I 2022 faldt virksomhedens udledning af CO2 med 6 procent som følge af et mindre energiforbrug og et øget brug af alternative brændstoffer som HVO-biodiesel og biogas.- Vi er stolte af at kunne fastholde de gode takter og formå at nedbringe vores emissioner, så vi på to år har nået 18 procent. Den grønne omstilling ligger højt på Frode Laursens agenda, og vi vil i 2023 arbejde målrettet på at sænke vores emissioner endnu mere, siger Jesper Bejstrup.

Forventninger til 2023

Frode Laursen ønsker at udbygge sin position som en stærk logistikpartner på forretningsområderne lagerlogistik samt nationale og internationale trafikker inden for segmenterne dagligvarer, byggevarer og recycling i Nordeuropa.





Ledelsen i Frode Laursen forventer en forøgelse af kundeporteføljen i 2023, men at aktiviteten hos eksisterende kunder vil være lavere på baggrund af blandt andet faldende efterspørgsel hos forbrugerne. Samtidig forventer Frode Lauersen's ledelse en stigning i omkostningerne på baggrund af inflation og i særlig grad de stigende lønomkostninger i de lande, hvor koncernen har aktiviteter.











