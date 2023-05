Kommune på Djursland er Østjyllands bedste til rekrutteringshjælp

Tirsdag 30. maj 2023 kl: 10:13

Tallene viser stor forskel

Top fem kommuner i Danmark

Besættelsesgrad Frederikshavn/Læsø 71 procent Morsø 70 procent Haderslev 62 procent Norddjurs 58 procent Vordingborg 57 procent



Østjyske kommuner

Besættelsesgrad Østjylland gennemsnit 29 procent Norddjurs 58 procent Randers 36 procent Aarhus 35 procent Hedensted 27 procent Silkeborg 25 procent Viborg 25 procent Favrskov 23 procent Syddjurs 21 procent Horsens 18 procent Odder 18 procent Skanderborg 17 procent Samsø 0 procent Hele landet 32 procent



Af: Redaktionen Ifølge den nye ny måling over jobcentrenes virksomhedsservice, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har offentliggjort, bliver over halvdelen (58 procent) af de opslåede stillinger i Norddjurs Kommune besat med egnet arbejdskraft, når virksomhederne beder kommunens virksomhedsservice om hjælp. I hele Østjylland er det til sammenligning 29 procent.- Nærheden og den personlige relation betyder at konsulenterne kan finde medarbejdere med et potentiale, som virksomhederne ikke selv havde fået øje på, siger Karoline Bergkvist Søgaard (S), der er formand for arbejdsmarkedsudvalget Norddjurs Kommune.- Den faste personlige kontakt giver en troværdig sparring, og det gør, at samtalen kan være åben og ærlig. Derfor prioriterer virksomhedskonsulenterne tid til at snakke ordentlig med virksomhederne om deres behov. Vi ved, at mange virksomheder har rekrutteringsudfordringer, og ønsker at hjælpe så godt vi kan. Det viser tallene heldigvis også at vi gør, siger udvalgsformanden.Oversigten herunder viser andelen af stillinger, som blev besat, når virksomheder henvendte sig til kommunens virksomhedsservice for at få hjælp til rekruttering i år 2022.

(Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)



