Toldere stoppede 1.100 forsøg på ulovlig indførsel af tobak i 2022

Tirsdag 16. maj 2023 kl: 12:59

To typer sager - organiserede smuglere og private



Flere større sager i 2022



Af: Redaktionen I 2022 registrerede Toldstyrelsen godt 1.100 sager på tobaksområdet. Det er en stigning på godt 400 sager fra 2021 og på niveau med 2019. I 2020 og 2021 var antallet af sager lavere som følge af corona-tiden med mindre grænsehandel og flytrafik.Toldstyrelsen har de seneste år styrket kontrollen på tobaksområdet gennem forbedrede risikovurderinger af varer i forhold til ulovlig import af tobak. Kontrollen er desuden styrket gennem øget udveksling af viden og efterretninger med politiet, internationale toldmyndigheder og Europol.Toldstyrelsens sager på tobaksområdet kan overordnet inddeles i to typer. Den første type er organiseret smugling, hvor sagerne er komplekse og med tilbageholdelser af relativt store mængder tobaksvarer, hvor der ikke er betalt afgift. Den anden type er privates forsøg på at indføre tobaksvarer udover den tilladte mængde. Denne type sager tegner sig for langt størstedelen af de registrerede tobaksager hos Toldstyrelsen.I 2022 tilbageholdt tolderne knap 3,3 millioner cigaretter, hvilket var cirka 9,4 millioner cigaretter færre, end i 2021. Statistikken er påvirket af store enkeltbeslag, der medfører udsving i tallene fra år til år.Udsvinget i mængden af beslaglagte cigaretter fra 2021 til 2022 skyldes et særligt et stort beslag på 10 millioner cigaretter i en lastbil i Rødbyhavn i 2021, der trak det samlede antal op på 12,7 millioner cigaretter.I 2022 har Toldstyrelsen haft flere større tobaksager. I slutningen af februar blev to rejsende i Københavns Lufthavn stoppet med i alt 100 kg vandpibetobak, der ikke var betalt told og afgifter af. I midten af september blev en rejsende i samme lufthavn standset med 29.800 cigaretter. Dagen efter blev endnu en rejsende stoppet i lufthavnen med 50.000 cigaretter.Det største beslag af tobak i 2022 skete ved Frøslev Grænseovergang, da toldere i slutningen af september tilbageholdt en lastbil med i alt 2,4 millioner cigaretter.





