Vognmandsorganisation kritiserer vinterudbud

Mandag 15. maj 2023 kl: 13:16

Trafiksikkerheden i fare

Af: Redaktionen - Nogle vognmænd måtte spørge sig selv en ekstra gang, om de var vågne, da de i det tidlige forår så en melding fra Vejdirektoratet. Direktoratet fandt, at nogle af de aftalte ruter for vintertjeneste var blevet lige lovligt dyre. Derfor opsagde man ruterne over for vognmændene og varslede et nyt udbud.Udbuddet har været i høring, og af det fremgår, at fem af ruterne udbydes med mulighed for at bruge traktor, sagde Martin Danielsen og fortsatte:- Brugen af traktorer på offentlig vej er steget, og det er et ønske fra medlemmer om at få lukket huller i skævvridningen i konkurrencen fra landbrug og maskinstationer. Traktorer kan for eksempel i dag lovligt føres af en 16-årig, der ikke aflønnes på samme måde, som lastbilchauffører bliver det på grund af overenskomstkrav. Det er særligt problematisk i høst- og gødningssæsonen - og ikke mindst i perioden for vintertjeneste. Her har både kommunale og statslige instanser i stærkt stigende grad åbnet op for brug af traktorer i stedet for lastbiler til rydning og saltning.- Traktorer er ikke omfattet af køre- og hviletidsreglerne. Det er flere medlemmers erfaring, at traktorkørsel ud over at forårsage lange køer og trængsel på landevejene også fremkalder farlige situationer i forbindelse med andre bilisters overhaling. For næsten seks år siden udkom Havarikommissionen for Vejtrafikulykker med en rapport om traktorulykker. Her var der en række anbefalinger, der ikke er blevet skænket opmærksomhed siden da, sagde han og bemærkede, at DTL har bragt sagen på dagsordenen i Færdselssikkerhedskommissionen.- Lovgivningen har ikke fulgt med. Man strammer med den ene hånd op på for eksempel særtransporter. Men samtidig kan maskineri af en helt anden og større beskaffenhed køre under langt lempeligere betingelser. Hvorfor det? spørger vi. Men vi tager gerne turen igen hos beslutningstagerne med det udtrykte medlemsønske om at få strammet op, sagde DTL's formand.