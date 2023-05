Tre-akslet gardintrailer kan komme vidt omkring

Mandag 15. maj 2023 kl: 12:22

Chassis-opbygning:

Letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

2 stk. gummirampuffer og 1 stk. gummiramliste i bagenden

Gardin-opbygning:

Skydetag med 70 procents åbning monteret på kraftige forbukkede alu-vanger

2 stk. sandwich stålbagdøre med plywood

Pladebund, der er TÜV-godkendt til 9.000 kg

Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmæk

6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder

2 x 13 stk. surringsringe i kantskinner

Af: Redaktionen Om den nye Kel-Berg trailer:Kel-Berg traileren er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Traileren er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 38.000 kg.De nye trailere er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Nordcarrier A/S beskæftiger sig med stykgods, del-/fuldlast, der omfatter alt lige fra industrivarer til hæftevarer og køle-/frostvarer. Lasterne bliver fulgt, uanset om de skal til en butik på Horsens gågade, et indkøbscenter i Oslo eller et industrilager i Tyskland. Nordcarrier A/S råder over godt 50 lastbiler og kører 20 rundture om dagen til de største danske byer.