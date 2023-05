- Den store kæp er taget frem

VOGNMANDSFORMAND PÅ GENERALFORSAMLING:

Mandag 15. maj 2023 kl: 12:10

Af: Redaktionen - Hvorfor lave et administrativt apparat, der koster 300 millioner at drive årligt? Hvorfor skal samfundet betale 3,7 milliarder kroner og kun få 1,5 milliarder kroner tilbage? Hvordan skulle afgiften i sig selv fjerne hele 10 procent af lastbiltrafikken fra vejene i 2025? Tror de, vi kører for sjov? Hvilken plan har man for opsætning af ladestandere til at dække flere tusinde lastbilers ladebehov? Hvordan skal vognmændene bære en indkøbspris på elbiler på det tredobbelte? Hvorfor lemper man ikke afgiften på de grønne brændstoffer? Hvilke hensyn har man taget til erhvervslivet i yderområderne? Hvilken sikkerhed er der for, at udenlandske vognmænd betaler det, de skal? Hvorfor mener man ikke, at en hævet CO2-afgift på diesel er brugbar i stedet? spurgte Martin Danielsen i sin beretning- Alle de spørgsmål og flere til har DTL stillet. Først til S-regeringen. Dernæst til SVM-regeringen. Alle de spørgsmål og flere til har Folketinget stillet under lovbehandlingen. Men det er langt hen ad vejen den samme plade, der bliver sat på hver gang: Lastbilerne skal holde for. Ellers når vi ikke en CO2-reduktion. Lastbilerne betaler i forvejen ikke for slid, ulykker og trængsel. Svaret er det samme, uanset spørgsmålet. Den store kæp er taget frem, sagde han videre.Selvom den bebudede landsdækkende protestaktion mandag i denne uge blev afblæst torsdag benyttede Martin Danielsen lejligheden til at understrege, at DTL ikke kan støtte aktioner, der kan udarte til ulovligheder.- Nu ved vi så, at ”Vejskatskomiteen” har opløst sig selv, da der ikke har kunnet opnås tilstrækkelige rammer for lovlige manifestationer i forhold til myndighedernes krav. Vi forstår så udmærket vognmændenes frustrationer. Men det er fortsat magtpåliggende for mig at understrege dette: DTL som organisation har ikke og ønsker ikke at have nogen andel i aktioner, der kan udarte sig til ulovligheder. Fra DTL skal derfor lyde følgende: Den enkelte vognmand, der måtte deltage i en kommende aktion, må individuelt stå til ansvar over for sine kunder, arbejdstagerorganisation og lovgivningen. Med andre ord fraskriver DTL sig ethvert medansvar for eventuelle aftalebrud, overenskomstbrud eller lovovertrædelser.- Det er vigtigt, at der er et positivt og konstruktivt billede af medlemskredsen. Når vi skal drøfte indholdet af regeringens politik, skal vi fremstå troværdige. Vi er ikke mere solide end den vognmand, der måtte skeje ud, understregede Martin Danielsen.