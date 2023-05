Vognmænd gennemfører løbende blokader spredt over det meste af landet

KILOMETERBASERET OG CO2-AFHÆNGIG VEJAFGIFT

Mandag 15. maj 2023 kl: 10:16

Af: Redaktionen Politiet reagerer umiddelbart ved at bede vognmændene om at flytte deres biler. I de tilfælde, hvor det ikke sker, vil politiet udskrive bøder til vognmændene for at bryde Færdselsloven.









De aktionerende vognmænd har til dels opbakning blandt ansatte chauffører, fremgår det af opslag på Facebook.









Andre chauffører peger på, at det er vognmændenes problem at håndtere en kommende vejafgift og få den sendt videre kunderne, ligesom det sker med andre omkostninger ved at drive vognmandsforretning.









Det kunne eksempelvis være brændstofomkostninger og lønninger.









Udover, at det vil blive dyrere at få transporteret varer med lastbil - især med de mest CO2-belastende - påpeger vognmændene - både de aktionerende - og de forskellige organisationerne på landtransportområdet - at der aktuelt ikke er elektriske lastbiler på markedet, der kan erstatte dagens dieseldrevne lastbiler, selvom flere lastbilleverandører eksempelvis har batterielektriske distributionslastbiler og to-akslede trækkere på modelprogrammet - og har leveret flere af ovennævnte lastbiler.









Vognmændene peger også på, at de elektriske lastbiler er markant dyrere i indkøb, end dieseldrevne lastbiler.









Et tredie forhold er, at vognmændene mener, at den måde, den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift skal opkræves på, er fordyr i forhold til, hvad vognmændene - danske som udenlandske - vil komme ti at betale i vejafgift.









her: Interesserede kan se mere om forslaget til den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift













