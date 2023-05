Ny generation er produceret i 50.000 eksemplarer

Af: Redaktionen DAF's New Generation XD, XF, XG og XG+ lastbiler er de første og ind til videre eneste lastbiler på markedet, der overholder de nye europæiske regler for vægt og dimensioner, der giver mulighed for et mere aerodynamisk og rummeligt førerhusdesign.Kleijn Transport beskæftiger sig med blandt andet containertransport over hele Europa, samt sø- og luftfragt. Virksomhedens vognpark består af 220 lastbiler, hvoraf over halvdelen er leveret af DAF.Hos DAF blev leverancen af nybygning nummer 50.000 også til en form for mærkedag.- Aldrig før i vores 95-årige historie har vi nået den imponerende milepæl på 50.000 lastbiler så hurtigt efter lancering på markedet, siger Harald Seidel, der er administrerende direktør hos DAF Trucks.- Det illustrerer den succes, vi oplever med vores New Generation DAF lastbiler. Milepælen repræsenterer køretøjernes fremragende egenskaber og afspejler også den brancheførende kvalitet, som vores dedikerede medarbejdere leverer til vores kunder hver dag, sagde han i dagens anledning.