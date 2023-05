Vejskatskomite opløser sig selv

OM KILOMETERBASERER OG CO2-AFHÆNGIG VEJAFGIFT:

Torsdag 11. maj 2023 kl: 11:48

I fem uger har vi kæmpet for at stoppe lovforslaget om km-afgift på lastbilkørsel.



En aktionsgruppe kom til os med et forslag om at lade små grupper af vognmænd selv planlægge og gennemføre små afspærringer. Med flest mulige steder i Danmark. Planen var at anmelde det som individuelle demonstrationer. En plan vi og vores tilknyttede advokat vurderede var lovlig.



Som sagt tidligere har vi haft et godt samarbejde med politiet. De har forholdt sig positive til vores planer - herunder har de meddelt at afspærringer af hovedveje ville blive opløst øjeblikkeligt.



Det meldte vi ud til baglandet, og straks blev disse vognmænd flyttet til motorvejstilkørsler. På det tidspunkt var meldingen fra myndigheder, at demonstrationerne så kunne gennemføres lovligt.



Dog med det lille forbehold, at vi skulle stille til møde hos politiet med en gennemarbejdet køreplan, der belyste gennemførslen af demonstrationerne. Og ikke mindst, hvordan vi ville identificere de bilister, der havde brug for at passere demonstrationerne.



Vi fik bare aldrig muligheden for at præsentere denne køreplan.



I stedet for at samarbejde med os om at gennemføre en lovlig og grundlovssikret demonstration har det offentlige Danmark i form af repræsentanter fra Midt- og Østjyllandspoliti koordineret deres indsats og sat juristerne til at kulegrave sagen. Denne kulegravning har medført at vi må konstatere at vi stilles overfor betingelser, som er umulige for Vejskatskomiteen at være en del af.



De har på den måde fundet hver en sprække og lov, de kan bruge til at forhindre den af os planlagte lovlige demonstration.



På denne baggrund og da vi som komite udelukkende vil stå bag lovlige demokratiske metoder, opløses Vejskatskomiteen med øjeblikkelig virkning!



Vi vil slutte af med at takke for støtten gennem projektet. Det her optager mange mennesker, det har været en fornøjelse med jeres tilkendegivelser og engagement.



De møder og høringer vi er inviteret til i forskellige sammenhænge, stiller vi herefter op til som privatpersoner.





Jan Lillegaard

Poul Jørgensen

Torben Dyhl Hjorth

Rasmus Haubjerg Jørgensen

Af: Redaktionen Vejskatskomitéen udsendte følgende via ritzau tordag kort før middag: