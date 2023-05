EU-Kommissionen opfordrer Danmark til at gennemføre EU-reglerne om elektronisk vejafgift

Onsdag 10. maj 2023 kl: 13:45

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det europæiske vejafgiftssystem giver trafikanterne en enkel mulighed for at betale vejafgifter i hele EU takket være en enkelt kontrakt, der indgås via en enkelt tjenesteudbyder, og anvendelsen af en enkelt mobilenhed, der kan dække alle medlemsstater.Ved at begrænse kontanttransaktioner på vejafgiftsstationer og fjerne besværlige procedurer for lejlighedsvise brugere letter EETS den daglige drift for trafikanter, forbedrer trafikstrømmen og mindsker trafikbelastningen.Formålet med direktivet er at sikre interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og at lette den grænseoverskridende udveksling af oplysninger, når der ikke betales vejafgifter.Fristen for gennemførelse af direktivet var 19. oktober 2021.EU-Kommisionen peger på, at manglen på fuld gennemførelse af regler er en hindring for interoperabiliteten mellem elektroniske bompengesystemer i EU-landene og for den grænseoverskridende håndhævelse af vejafgifter.Hvis ikke EU-Kommissionen har fået et tilfredsstillende svar fra Danmark inden for to måneder regnet fra midt i februar, kan EU-Kommissionen som næste skridt beslutte at sende en begrundet udtalelse.