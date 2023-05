Kilometerafgift skal bekæmpes ad demokratisk vej

Onsdag 10. maj 2023

Af: Redaktionen Derfor advarer ATL og DI Transport sammen med resten af interesseorganisationerne i vejtransportbranchen mod at deltage i den blokadedemonstration, som Vejskatkomiteen via eksempelvis Facebook har varslet mandag 15. maj.Målet med aktionen er angiveligt at ”lukke landet ned” ved blandt andet at spærre motorvejstilkørsler.I ATL deler vejtransportbranchens frustrationer over den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift på lastbiler og det politiske flertals "manglende lydhørhed".Men ATL kan ikke støtte op om en eventuel ulovlig blokade, der både risikerer at skade vejtransportbranchens fælles sag og anseelse - foruden at den risikerer at medføre overtrædelse af lovgivning og påføre organisationernes medlemmer økonomiske tab og juridiske søgsmål.I stedet fortsætter ATL sin indsatsen imod kilometerafgiften sammen med DI Transport. Det sker blandt andet ved at søge fortsat politisk indflydelse gennem dialog og påvirkning af beslutningstagerne med argumenter og anvisning af alternative løsninger.