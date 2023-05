Roskilde vil holde festival for erhvervsuddannelserne

Onsdag 10. maj 2023 kl: 11:41

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - I Roskilde går vi efter at skabe en forrygende stemning af festival omkring DM i Skills. Dyrskuepladsen er gearet til de helt store events. Her får vi plads til alle de unge, som kommer og snuser til, hvor fantastisk dygtig man kan blive med en faglært uddannelse - og så er det lige ved siden af hjemmebanen for Roskildes erhvervsuddannelser, siger borgmester i Roskilde Kommune, Tomas Breddam (S)Siden det i februar blev besluttet, at DM i Skills 2024 skulle foregå i Roskilde, har planlæggerne haft travlt. Der er blevet målt op i detaljer og vurderet, hvordan fagene kan få plads. Valget er faldet på Dyrskuepladsen, hvor der er rigelig plads til både konkurrencedeltagere, præsentation af fagene, logistik - og alle de mange gæster fra hele Sjælland.- Vi er meget glade for beslutningen om at afholde DM i Skills på Dyrskuepladsen. Det giver en masse positive muligheder. Vi har fået gode erfaringer med at afholde DM i en teltby, da vi var i Kalundborg Kommune i 2022, og vi kommer til at skrue endnu mere op for ambitionerne i 2024. DM i Skills 2024 bliver et brag af en festival, hvor vi kommer til at fejre landets største talenter i nogle flotte rammer, siger formand for SkillsDenmark, Søren Heisel.Næstformanden for SkillsDenmark, Michael Boas Pedersen, supplerer med at håbe på, at DM i Skills i Roskilde kan få flere unge på Sjælland til at se de mange muligheder, som erhvervsuddannelserne giver.- Vi ser frem til at sætte erhvervsuddannelserne på dagsordenen i Roskilde og hele Region Sjælland, siger Michael Boas Pedersen.DM i Skills 2024 afholdes i dagene 18. - 20. april på Dyrskuepladsen i Roskilde. Her vil repræsentanter fra godt 45 forskellige fag konkurrere i finalen om at blive Danmarksmester. SkillsDenmark forventer ca 50.000 besøgende, der kan opleve de mange forskellige erhvervsuddannelser.