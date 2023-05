Havn på Djursland arbejder på at få bedre infrastruktur

Onsdag 10. maj 2023 kl: 11:28

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen SVM-Regeringen var repræsenteret ved finansminister og tidligere borgmester i Aarhus, Nicolai Wammen (S). Han kom med et oplæg, som tog udgangspunkt i infrastrukturreformen ”Danmark fremad” til 160 milliarder kroner, hvoraf der er afsat 106 milliarder kroner til nye projekter rundt omkring i landet - blandt andet til vejstrækningen mellem Grenaa til Aarhus.Strækningen består af et stykke motorvej nord om Aarhus syd om Skørdstrup og Løgten, en lidt længere strækning er 2+1 motortrafikvej, mens de sidste cirka 18 kilometer fra Feldballekrydset ved Tirstrup Lufthavn til Grenaa er almindelig landevej, der fører små og store køretøjer gennem de to byer, Tirstrup og Trustrup.Der blev også diskuteret havneinfrastruktur på konferencen og det faktum, at havnenes rolle er vigtige for infrastrukturen. Det synspunkt var Nicolai Wammen enig i.- Jeg er helt opmærksom på de ønsker, der er omkring Grenaa Havn og jeg synes, det er relevante ting, man kommer med. Men hvad angår de 160 milliarder kroner, så er de afsat, så nye ting der måtte komme, er noget der må finansieres i nye rul, sagde han blandt andet.Han var ikke i tvivl om behovet for en bedre infrastruktur på A15, især set i lyset af den høje aktivitet der er på Grenaa havn.Henrik Carstensen, der er direktør i GrenaaHavn, havde gerne set, at finansministeren havde haft en pulje penge med, så man kunne købe noget asfalt til at udbygge A15 med. Da det ikke var tilfældet, var det alligevel en positiv havnedirektør, som samlede op på dagens konference.- Vi ser det som noget positivt, at finansministeren har sat tid af til at være med her i dag. Og det er tydeligt, at han kender til de ønsker og problemer med infrastrukturen, som vi står med på Grenaa Havn. Problematikken omkring A15 er velkendt. Vi bliver ved med at presse på for at få en 2+1 vej hele vejen til Grenaa og med tiden ønsker vi motorvej på strækningen fra Grenaa til Aarhus. Det vil bidrage til økonomisk vækst, mere bosættelse i området og koble Djursland endnu tættere på det vækstcentrum Aarhus og hele Østjylland er, sagde Henrik Carstensen efter konferencen i Aarhus Lufthavn.