Dansk kranproducent har rykket rundt i ledelsen

Onsdag 10. maj 2023 kl: 10:25

HMF Groups ledelsesteam vil pr. 1. juni bestå af:



Mikkel Winther Andersen, CEO

Klaus Skov Mortensen, CFO

Steen Lervad, VP Service

Mette Egestad, R&D Director

Johnny Worsøe Theil, COO

Olaf Fiedler, CCO

Af: Redaktionen HMF har udpeget Olaf Fiedler som ny salgsdirektør for HMF Group A/S, da den nuværende salgsdirektør, Søren Them Kjær, har ønsket at påtage sig nye opgaver i HMF.- Jeg er glad for, at vi har fundet en langsigtet og god løsning for alle involverede parter, efter Søren Kjærs eget ønske om at træde tilbage som CCO. Det er altid dejligt at kunne fastholde talenter og muliggøre karriereønsker internt i virksomheden, siger Mikkel Winther Andersen, der er administrerende direktør i HMF Group A/S.Søren Kjær har været en del af HMF ad to omgange - først som eksportchef i ni år, og efter nogle år i blandt andet Suzlon Wind Energy A/S, kom han tilbage til HMF, hvor han i anden omgang har været ni år som salgsdirektør.- Han har gjort et virkelig godt stykke arbejde gennem årene, har stor erfaring inden for vores branche og kender vores kunders behov ud og ind. Derfor vil han fortsat være meget værdifuld for HMF, siger Mikkel Winther Andersen.Den nyudnævnte salgsdirektør, Olaf Fiedler, der afløser Søren Kjær, kommer med over 20 års erfaring inden for transportindustrien og løftebranchen og har de seneste seks år stået i spidsen for HMF’s tyske datterselskab. Olaf Fiedlers efterfølger som administrerende direktør i Tyskland bliver Thomas Hanhardt, som med stor succes har opbygget en omfattende portefølje af storkunder i Tyskland gennem de seneste tre år. Han har også årtiers erfaring inden for kranbranchen.- Jeg er glad for, at vi har været i stand til at besætte både CCO-rollen, men også stillingen som Managing Director i Tyskland med så erfarne ledere fra vores egne rækker. Det vil sikre stabilitet og bidrage til at fortsætte den vækstrejse, som vi har været på indtil nu, siger Mikkel W. Andersen.