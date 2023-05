Brandvæsenet i Vejle har fået ny tre-akslet lastbil med kran

Onsdag 10. maj 2023 kl: 09:46

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede Scania er en P410 6x2 med et dagførerhus og 4.950 mm i akselafstand. Den er opbygget hos Sawo's afdeling i Lemvig med en Hiab-kran og et Multilift kroghejs.Kranen er en Hiab X-HiDuo 228 E-6-kran, som med sine seks hydrauliske udskud når ud på 17,3 meter. Den er leveret med en Hiab to-tons spil med kasteblok. Derudover er den udstyret med to ekstra ventilsektioner indvendigt i kranarmen, så den kan bruge den medleverede Kinshofer KM 602U-400 liter sandgrab.











Sawo har yderligere monteret inddækning i begge sider, og den komplette opbygning er lakeret i røde farve, der passer til Vejle Brandvæsen, hvor den skal indgå i beredskabsflåden.





Kroghejset er et Multolift Ultima 18S.51 med tre-tommer display skærm, der er monteret i førerhuset. På displayet kan man eksempelvis se kroghejsets position, combilocks, omdrejningstal med videre.Sawo har yderligere monteret inddækning i begge sider, og den komplette opbygning er lakeret i røde farve, der passer til Vejle Brandvæsen, hvor den skal indgå i beredskabsflåden.

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.