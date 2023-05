Vognmand i Padborg valgte klassisk hollænder

Tirsdag 9. maj 2023 kl: 13:42

Af: Redaktionen

Den nye to-akslede trækker med en 480 hk motor skal lige som firmaets øvrige lastbiler bruges til traditionel stykgodstransport, hvoraf ca. 20 procent sker i Danmark og ca. 80 procent sydpå til blandt andet Tyskland, Benelux og Frankrig.









Det særlige ved K.E. Jensens transporter er, at lastbilerne på de allerfleste ture er udrustet med en medbringertruck, så chaufføren selv kan klare aflæsningen uafhængigt af ramper eller andet udstyr hos modtagerne.









- Vores vognpark på 24 enheder er bredt sammensat - fra en 18-tons forvogn samt forvogne med henholdsvis påhængsvogne og kærrer til to- og tre-akslede sættevognstrækkere til city- og gardintrailere. Vores nye to-akslede DAF-trækker passer perfekt til kørslen sydpå med en tre-akslet trailer og medbringertruck, siger vognmand Karl-Erik Jensen.





Hurtig handel

- Vi valgte den nye bil, fordi vi fik mulighed for at lave en hurtig handel med ESA, der havde fået bilen ”til overs” på et tidspunkt, hvor der ellers var lange leveringstider. Desuden har vi i forvejen fem DAF’er og er glade for dem, og samtidig passede bilen fint til chaufførens ønsker. Det er noget, vi lægger meget vægt på her i firmaet, siger Karl-Erik Jensen.









Inden DAF introducerede sin NGD-generation, var den klassiske DAF XF med Super Space Cab-førerhuset kendt for at have markedets mest rummelige førerhus, og bortset fra de nye og længere DAF XG- og XG+-førerhuse i den nye generation, gælder det stadig. Drivlinen med en seks-cylindret 13-liters MX-motor på 483 hk i kombination med en 12-trins ZF TraXon-gearkasse og en DAF-bagaksel er den samme på DAF’s klassiske og nye lastbilgeneration.





Lang garanti og serviceaftale

Karl-Erik Jensen regner med at beholde den nye DAF XF i omkring seks år, hvor den forventes at have rundet mellem 850.000 og 900.000 km. Den er omfattet af en tre-års fabriksgaranti med Warranty Plus drivlinegaranti uden kilometer-begrænsning. Ud over den tid vil den blive passet og plejet med serviceaftale hos ESA Trucks i enten Padborg eller Kolding.









Bilen er solgt og leveret af salgskonsulent Ebbe Termansen hos ESA Trucks, der også har opbygget den med blandt andet stort værktøjsskab i højre side samt ophæng til snekæder. Førerhuset er lakeret fra fabrikken, mens Ingemann Autolakering i Padborg har stået for supplerende lakering efter opbygningen. Dekoration og foliering er udført af Søren Frederiksen fra Sign & Branding - også i Padborg.

